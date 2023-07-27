Від незадоволеності стосунками до інших мотивів, таких як помста, нудьга тощо. Існує безліч факторів, які можуть сприяти зраді. І ми звернемо на них увагу.

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1. Нудьга

Коли люди у стосунках переживають періоди нудьги або відчуття монотонності, вони схильні шукати новизни та гострих відчуттів за межами стосунків. Нудьга може призвести до того, що люди шукатимуть зовнішнього визнання і любові. Вони можуть сприймати інтрижку як втечу від повсякденної рутини і можливість знову відчути гострі відчуття, яких, на їхню думку, бракує в їхніх нинішніх стосунках.

2. Помста

Люди можуть зраджувати як акт помсти або відплати за неправомірні дії свого партнера. Це може бути спроба повернути владу або завдати емоційного болю. Вони можуть прагнути помститися за зраду або жорстоке поводження з боку партнера. Основною метою такої зради є бажання завдати болю іншій людині так само як було завдано болю їй, і помститися за це. Це може дати їм відчуття задоволення.

3. Зневага або нещастя

Загальне відчуття незадоволеності стосунками може призвести до зради партнера. Це може бути пов'язано з такими проблемами, як відсутність спільних інтересів або віддалення з часом, що в результаті призводить до зневаги. Коли партнер відчуває, що ним нехтують у стосунках, він може вдаватися до невірних практик, щоб знову відчути себе бажаним, коханим і важливим. Люди з низькою самооцінкою можуть шукати підтвердження від інших. Зрада може тимчасово підняти самооцінку або дати їм змогу відчути себе бажаними і привабливими.



У стосунках також може бути зневага / Фото cookie_studio

4. Легкий спосіб розірвати стосунки

Коли хтось нещасливий або незадоволений стосунками, але йому важко протистояти труднощам і прийняти рішення розірвати стосунки, він може шукати легшого виходу через зраду. Іноді партнер може втратити почуття, але боїться зізнатися в цьому, оскільки це може завдати болю іншому партнеру. У таких випадках вони можуть розглядати зраду як легкий спосіб розірвати стосунки.

5. Брак емоційного зв'язку

Іноді партнери відчувають емоційну роз'єднаність зі своїм партнером. Якщо людина відчуває, що її партнер емоційно нехтує або ігнорує її, вона може шукати емоційної підтримки, розуміння та схвалення від когось, хто не перебуває з нею у стосунках. У таких випадках саме емоційний зв'язок, якого вони прагнуть, призводить до того, що вони зраджують партнера.

6. Брак фізичної близькості

Інтимність відіграє життєво важливу роль у стосунках, і коли сексуальні потреби одного з партнерів постійно не задовольняються, це може викликати розчарування і спокусу. Сексуальна незадоволеність або брак фізичної близькості у стосунках може бути рушійним фактором зради. Деякі люди можуть шукати сексуального задоволення або досліджувати свої бажання за межами стосунків, коли вони відчувають себе нереалізованими або незадоволеними в спальні.



На зраду штовхає брак фізичної близькості / Фото Drazen Zigic

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Яка б не була причина для зради, вам у парі потрібно буде добряче попрацювати, щоб відновити довіру. Звичайно ж, якщо стосунки важливі для вас обох. Якщо ж ви цього не зробите, то рано чи пізно вашому спільному майбутньому може настати кінець.