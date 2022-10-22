Спробуймо далі пролити світло на те, чому ми боїмося робити помилки. Як з'ясувалося, першопричину слід шукати у наших предках. Але про все по черзі.

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Чому ми боїмося зробити помилку

Як виявилося, міленіали відчувають ледь не найбільший тиск. Їхнє оточення – рідні, близькі, колеги – прагнуть, щоб вони завжди були ідеальними. І саме на фоні цього виникає страх зробити бодай найменшу похибку, яку сприймуть як тотальний провал.

Довели наявність відповідного страху дослідження, проведені науковцями з британського Університету Бата та Йоркського університету Сент-Джона. Психологи проаналізували дані про 41 тисячу студентів, середній вік яких становив 20 років. Усі ці відомості містилися у 164 дослідженнях перфекціонізму, проведених з 1989 по 2016 роки.

Результати аналізу праць демонструють, що міленіали – значно більші перфекціоністи, якщо порівнювати з попередніми поколіннями. Але є тут і одне "але". Вони постійно страждають від гонитви за "ідеальним".

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А от дослідники платформи психологічного тестування PsychTests проаналізували приблизно 4700 анкет респондентів у 2019 році. Вони відповідали на питання, які стосувалися впевненості у собі. Якими були результати:

66% не люблять визнавати помилки, адже бояться бути висміяними;

64% надзвичайно складно сприймати критику.

Цікаво, що ті, кому важко визнавати свою помилку, також страждають від глибоко вкоріненої невпевненості та надмірної потреби у схваленні інших.



Страх зробити помилку може гальмувати тебе на шляху до успіху / Фото jannoon028​

Мозок вчиться на помилках

Не дивно, що ми боїмося зробити помилку. Адже цей страх у нас заклала тітка Еволюція. Багато століть тому мить неуважності чи необережність могла буквально вбити нас. Наприклад, шаблезубий тигр міг забезпечити собі вечерю. Ось чому наш мозок став дуже добре вчитися на помилках. Принаймні хотілося б так. Цей механізм працює для того, щоб не зіштовхнутися з неприємностями знову.

За словами Флортьє Шіперс, професора інновацій у сфері охорони психічного здоров'я в UMC Utrecht, ми також пов'язуємо цей страх з несхваленням з боку групи. Ми могли бути виключені з неї, що теж могло стати причиною загибелі.

Це створює негативні емоції, сором. Тому страх перед помилками тісно пов'язаний з нашим груповим почуттям. Ви не хочете поставити групу у невигідне становище або бути не на своєму місці в суспільстві,

– наголошує він.

Тепер ти знаєш, чому у тебе може виникати страх зробити помилку. Але це не означає, що ти просто зобов'язаний жити з цим страхом цілу вічність. Пора його позбуватися та продовжувати ставати кращою версією себе вчорашнього. Насправді це єдине, чого тобі необхідно досягати на регулярній основі. А не схвалення від інших.

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