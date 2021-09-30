Чому ми сміємося та до чого тут кар'єрне зростання

Донедавна вчені вважали, що сміятися можуть тільки люди. Утім, тепер ми знаємо, що сміх притаманний різним приматами й навіть щурам.

Знаємо й те, що немовлята сміються дуже часто, але ж не з жартів. Тож чому сміються саме люди? Говорити про біологічні фактори, які формують людський сміх, ми не будемо. Згадаємо тільки кілька цікавих теорій.

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Чому люди сміються

Августин Блаженний згадує сміх близько 10 разів – і завжди поруч із каяттям (відверто кажучи, у християнській традиції сміх не надто вітали – як дещо близьке до бісівського).

Філософ Джон Морелл писав, що первинною функцією сміху є захисна – мовляв, люди сміються через страх.

Психолог Майкл Оурен запевняє, що люди сміються над одним і тим же (що дивно, адже заведено вважати, що почуття гумору буває дуже різним та градуйованим).



Сміх народився зі страху, а у підсумку призводить до прогресу / Фото unsplash

Цей же вчений, до слова, з'ясував, що щирий сміх із закритим ротом неможливий (важко сказати, навіщо йому було треба це знати).

Докторка Джоанна Бачоровскі вивчала жіночий мелодійний сміх, і схарактеризувала його як природний засіб у боротьбі за виживання (адже він обеззброює).

Антрополог Махадев Апте виділив іншу первинність сміху загалом – соціальну. І правда, у громадських місцях та в колективах людини сміються значно частіше, ніж на самоті.



Можеш не вірити, але сміх і оргазм – не такі вже й далекі поняття / Фото unsplash

До слова, про колектив

Сміх часто допомагає встановити довірливі стосунки у колективі й навіть рухатися по кар'єрних сходах. Причому саме вгору.

Той же Морелл зауважив, що домінанти (боси, шефи, начальники, директори тощо) жартують частіше, ніж підлеглі.

жартують частіше, ніж підлеглі. І якщо підлеглі сміються з жартів (щиро!), то формують у керівника емпатію і довіру.

: виявляється, біохімія сексу і сміху майже однакові. Під час обох процесів виділяються ендорфіни, тож сміх – це такий собі мікрооргазм.