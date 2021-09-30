Почему мы смеемся и при чем здесь карьерный рост

До недавнего времени ученые считали, что смеяться могут только люди. Но теперь мы знаем, что смех присущ различным приматами и даже крысам.

Знаем и то, что младенцы смеются очень часто, но не с шуток. Так почему же смеются именно люди? Говорить о биологических факторах, формирующих человеческий смех, не будем. Вспомним лишь несколько интересных теорий.

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Почему люди смеются

Августин Блаженный вспоминает смех около 10 раз – и всегда рядом с раскаянием (откровенно говоря, в христианской традиции смех не слишком приветствовали – как нечто близкое к бесовскому).

Философ Джон Морелл писал, что первичной функцией смеха является защитная – мол, люди смеются из-за страха.

Психолог Майкл Оурен уверяет, что люди смеются над одним и тем же (что удивительно, ведь принято считать, что чувство юмора бывает очень разным и градуированным).



Смех родился из страха, а в итоге приводит к прогрессу / Фото unsplash

Этот же ученый, к слову, выяснил, что искренний смех с закрытым ртом невозможен (трудно сказать, зачем ему надо было это знать).

Доктор Джоанна Бачоровски изучала женский мелодичный смех, и охарактеризовала его как природное средство в борьбе за выживание (ведь он обезоруживает).

Антрополог Махадев Апте выделил другую первичность смеха в целом – социальную. И правда, в общественных местах и в коллективах люди смеются значительно чаще, чем в одиночестве.



Можешь не верить, но смех и оргазм – не такие уж и далекие понятия / Фото unsplash

К слову, о коллективе

Смех часто помогает установить доверительные отношения в коллективе и даже двигаться по карьерной лестнице. Причем именно вверх.

Тот же Морелл отметил, что доминанты (боссы, шефы, начальники, директора и так далее) шутят чаще, чем подчиненные.

шутят чаще, чем подчиненные. И если подчиненные смеются над шутками (искренне!), то формируют у руководителя эмпатию и доверие.

: оказывается, биохимия секса и смеха почти одинаковы. Во время обоих процессов выделяются эндорфины, поэтому смех – это некий микрооргазм.