Не поспішай відразу ж видаляти усі фото та знищувати спогади про колишню кохану. Це може особливо негативно вплинути на тебе, якщо ви раптом захочете відновити стосунки. То як же тоді правильно вчинити? Своїми думками поділилися хлопці на форумі Reddit.

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Фотографії викликають сентименти

"Вони у мене є, тому що після того, як ми закінчили стосунки, вони все ще мали сентиментальну цінність. Через роки я відчуваю, що зберігаю їх з поваги. Мені здається, що видалити їх було б нешанобливо, навіть якщо вони не мають для мене жодної мети".

"Фотографії моєї колишньої дівчини я зберігаю. Я не бачу їх через деякий час після того, як ми закінчуємо, але коли це не так боляче, приємно бачити старі спогади. З іншого боку, я видаляю моментально голі фото".

"Я вирішую їх зберегти. У якийсь момент щасливий "я" зробив ці фото, тому що я хотів зберегти це щастя. Раніше я видаляв фотографії колишніх, але потім одна з них загинула в автокатастрофі. Я можу не бачити їх, я можу тримати їх якомога далі, але в темні часи мати таті моменти щастя, які я можу згадати, важливіше".



Твоя колишня теж була поруч у моменти щастя / Фото Jeremy Banks

"Я намагаюся зберегти їх, тому що не хочу втрачати спогади. Найгірше, що може з вами статися, – втрата спогадів вашого життя, і тому ви можете повторювати різні помилки".

"Я видрукую гарні та покладу у коробку. Це частина спогадів нашого життя. Зітріть інше".

"У мене немає фотографій моєї колишньої, але якби були, я б не видаляв їх. Якби я хотів здійснити подорож провулком пам'яті, я б не хотів видаляти щось, що мало значний вплив на моє життя".

Але так вважають не всі

"Я видаляю їх. Я продовжую нове життя. Я залишаю щось у соціальних мережах лише тому, що не можу заперечувати, що я був з нею в якийсь момент або це багато важило для мене. Але на моєму телефоні я нічого не зберігаю".

"Можливо, я збережу кілька, якщо не буде поганих спогадів. Але якщо ні, я видалю їх усі".

"Я стираю їх разом з усіма слідами стосунків. Мені взагалі не потрібні нагадування без причини. Я не хочу переживати заново це. Не кажучи вже про те, щоб спокушати себе діяти відповідно до сентиментів. У мене завжди будуть спогади, мені не потрібні нагадування".



Але деколи фотографії колишньої можуть викликати сум / Фото Jonas Leupe

Це цікаво Важливі питання, які потрібно поставити собі після першого побачення

Ти, звичайно ж, сам вирішуєш, що робити зі світлинами колишньої. Ми ж би рекомендували не гарячкувати та не стирати геть усі спогади, пов'язані з нею. Особливо, якщо ваші стосунки були тривалими та щасливими. А в інстаграмі, до слова, світлини можна просто архівувати. Їх не буде видно у стрічці, але вони завжди будуть доступними для тебе. До слова, а ти зберігаєш фото своєї колишньої?