Так, твоє лібідо може падати: урологиня пояснила, в чому причини

Буває так, що навіть думки про секс змушують нас напружитися та почуватися ніяково. Мовляв, його би хотілося, але це бажання настільки мізерне, що практично відсутнє.

Урологиня, хірургиня та секс-педагогиня Рена Малік у новому відео на своєму каналі поділилася деякими найпоширенішими факторами. Вони можуть призвести до зниження лібідо у чоловіків, в тому числі через низку несподіваних причин.

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Перш за все, вам слід звернути увагу на ліки або препарати, які ви, можливо, приймаєте,

– каже вона.

Експертка зазначає, що антидепресанти та засоби для лікування випадіння волосся, а також багато рекреаційних препаратів і стероїдів можуть мати "значний вплив" на сексуальний потяг.

По-друге, вона радить звернути увагу на проблеми зі здоров'ям. До прикладу, епілепсію, інсульти, серцеві захворювання, ВІЛ, апное уві сні. Усі вони також можуть негативно впливати на сексуальний потяг.

Малік також рекомендує звернути увагу на ендокринні проблеми як потенційне пояснення.

"Тестостерон – головний гормон сексуального потягу, і коли у вас є проблеми з гіпоталамо-гіпофізарно-гонадною віссю, це може вплинути на вироблення тестостерону. Для того, щоб відчувати сексуальний потяг, потрібно мати мінімальний рівень тестостерону, але це не лінійна залежність. Це не означає, що чим більше тестостерону у вас є, тим більше бажання ви будете мати", – констатувала вона.



Іноді лібідо може підступно впасти / Фото wayhomestudio

Проблеми з психічним здоров'ям також є фактором: депресія, тривога, ПТСР та деякі інші розлади пов'язані зі зниженням сексуального потягу. До речі, ще одним психологічним фактором є твої стосунки.

Якщо у тебе є проблеми у стосунках з партнеркою, може бути дуже важко відчувати бажання до неї,

– додала Малік.

Якщо жодна з перерахованих вище причин не стосується твоєї ситуації, Малік каже, що існують інші варіанти, які допоможуть тобі з'ясувати, що викликає зниження лібідо. Психотерапія – це один зі способів з'ясувати, чи є це психологічною проблемою.

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