5 простих змін у житті, які допоможуть наростити м'язову масу

Ти можеш цілі дні проводити у спортзалі, але не досягати бажаного результату. І на це є кілька логічних пояснень. Men 24 знає, що потрібно змінити у своєму житті, щоб наростити м'язову масу. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Якщо твоя задача – наростити м'язову масу, то ти повинен знати, що для цього недостатньо тягати "залізо". Є ще низка факторів, які можуть гальмувати цей процес. І ми знаємо, як з цим впоратися.

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1. Ти рано прокидаєшся

Звичайно ж, спати до обіду – не найкраща ідея. Але те ж саме можна сказати і про ранній підйом, щоб встигнути якомога швидше піти у спортзал. Як правило, ти не лише рано прокидаєшся, а й пізно лягаєш спати. А це означає, що твій сон однозначно не триває 7 – 8 годин. Це стоїть на заваді нарощуванню м'язів, порушує обмін речовин, а також не дозволяє твоєму організму відновитися.

Як виправити? Спробуй лягати спати раніше, ніж ти звик. Сон – важливий компонент досягнення результатів від тренувань.



Надто раннє прокидання може бути причиною недосипання / Фото Unsplash

2. Надто мало їси

Якщо твоя задача – нарощування м'язової маси, то у твоєму раціоні має бути більше їжі, ніж зазвичай. Натомість часто цим правилом нехтують. Мовляв, дефіцит калорій дозволяє тримати тіло в ідеальній формі. Звичайно ж, тобі вдасться просохнути, прибравши зайве. Але про нарощування м'язової маси не може й бути мови.

Як виправити? Порахуй, скільки калорій ти витрачаєш за день. А тепер сміливо додай до них ще 500. А ще тобі потрібно запастися терпінням, адже нарощування м'язів – не 5-хвилинна справа.

3. У твоєму раціоні немає вуглеводів

Ти не повіриш, але є як швидкі, так і повільні вуглеводи. Від перших, звичайно ж, можна відмовитися. А от другі однозначно мають бути у твоєму раціоні. Вуглеводи – основне джерело енергії для твого тіло. Тому, якщо ти дійсно хочеш тягати "залізо", тобі однозначно легше буде це робити, якщо у раціоні будуть вуглеводи.

Як виправити? Якщо ти не хочеш зловживати вуглеводами, то їх краще додавати до раціону в ті дні, коли в тебе тренування. Це дозволить організм забезпечувати необхідною енергією.



Вуглеводи – джерело енергії під час тренувань / Фото Unsplash

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4. П'єш тільки протеїнові коктейлі

Протеїнові коктейлі допомагають рости м'язам, але вони – добавки. Тож не потрібно вважати, що такі напої зможуть замінити тобі їжу. Аж ніяк. Твій раціон має бути різноманітний, а також наповнений корисними вуглеводами, жирами, білками. Тому повністю покладатися на протеїнові коктейлі експерти не рекомендують.

Як виправити? Краще додати до свого раціону повноцінні джерела білка: м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця, бобові. Якщо тобі потрібно щодня пити 1 – 2 коктейлі, то потрібно серйозно переглянути те, чим ти харчуєшся.

5. Тренуєш одні й ті ж м'язи

Ще одна поширена помилка полягає в тому, що ти використовуєш одні й ті ж вправи. Вони, звичайно ж, прокачують одні й ті ж м'язи. Тож і на прогрес очікувати не надто варто. Пам'ятай про те, що як раціон, так й програма тренувань повинні бути різноманітними. Працюй над усім тілом, а не концентруй увагу, наприклад, лише біцепсам.

Як виправити?

Ніколи не тренуй одну й ту ж групу м'язів два дні поспіль.

Міняй графік тренувань не рідше, ніж 4 рази на рік.

Тренуйся поступово: щоразу старайся підіймати більшу вагу, ніж раніше. Це змусить твоє тіло адаптуватися до змін ваги.



Не потрібно тренувати одні й ті ж м'язи щодня / Фото Unsplash

Ці помилки ускладнюють досягнення бажаного результату. Тож гайда боротися з ними, щоб стати сильнішим, а також наростити м'язи. Як бачиш, усе просто. Головне – не лінуватися та дотримуватися наших порад.

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