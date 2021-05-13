Чому не варто носити кросівки без шкарпеток: шокуюче дослідження

Влітку так і хочеться відмовитися від шкарпеток. Але науковці наполегливо не рекомендують цього робити. Дослідження показало, що така звичка може стати причиною розмноження бактерій та, навіть, грибка.

Науковці провели дослідження, щоб перевірити, чи варто носити взуття без шкарпеток. Для цього вони взяли мазки з поверхні взуття, підошви й устілки. Потім їх помістили у чашки Петрі, в яких протягом 5 днів у лабораторних умовах могли бактерії "рости". Результати вражають!

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Кросівки з тканини

Перше випробування проводилося на тканинному взутті. І дуже недарма, адже такі моделі як Converse Low Tops, бажано носити без шкарпеток.

Результат страхітливий: без шкарпеток у такому взутті розмножуватимуться утричі більше бактерій, ніж зі шкарпетками.

Фотопорівняння, тканинні кросівки зі шкарпетками та без шкарпеток:

Шкіряні кросівки

За загальним визнанням, шкіряні кросівки рідко носять без шкарпеток. Але це не заважає дослідникам перевірити, наскільки активно там можуть розмножуватися бактерії. Без шкарпеток, як і очікувалося, їхня кількість була значно більшою. Особливо цікаво: під час тесту досліджували як білі, так і чорні Nike Air Force 1.

Результат: чорні моделі, як правило, містять більше бактерій, ніж білі кросівки. Підозрюємо, що це пов'язано з тим, що світле взуття ти чистиш частіше.

Фотопорівняння, шкіряні кросівки зі шкарпетками та без шкарпеток:

Спортивні кросівки проти повсякденного взуття

Для третього тесту обрали кросівки, які носили у тренажерному залі, а також звичайні кросівки для повсякденного носіння. Сюрприз: у кросівках значно менше бактерій, ніж очікувалося.

Учені пов'язують це з тим, що спортивне взуття може краще пропускати повітря та контактує з менш брудними поверхнями, ніж вуличне.

У спортивних кросівках бактерії розмножуються не так активно:

Тож тепер двічі, а то й тричі задумайся перед тим, як носити взуття без шкарпеток. Як показують дослідження, нічого доброго з цього не буде!

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