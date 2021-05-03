Men's Health провів опитування серед своїх читачів. Редакцію журналу цікавило, чи позбуваються його читачі волосся під пахвами. З 4 044 респондентів 68% сказали, що позбуваються зайвої рослинності. 52% з них роблять це через зовнішні причини, а 16% – зі спортивних причин.

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Прибирати зайве – нормально

Якщо 5 – 10 років тому це питання викликало б ще жвавіше обговорення, то зараз чоловіки з більшою радістю голять пахви. Більшість робить це для того, щоб підтримувати своє тіло чистим, а також уникати не надто приємного аромату.

Але є одне "але": усе ще є багато представників сильної половини людства, які не готові нагадувати пластикового Кена. Мовиться про позбавлення усього зайвого волосся на тілі.



Чоловіки поділилися на два табори: одні бриють під пахвами, інші – ні / Фото iStock

Чому не варто голити волосся під пахвами

Учені досі сперечаються на тему, для чого узагалі потрібне волосся під пахвами. Хай вони краще пояснять, чому природа досі не позбавила нас зайвої рослинності на спині. Гаразд, професор еволюції людини, Деніел Ліберман, заявив, що колись волосся використовувалося для спокушання партнера.

У паховій зоні є апокринні залози, які виробляють піт. Цей піт складається зі стероїдів, ліпідів, білків та інших хімічних речовин, які передають інформацію. Тож цілком імовірно, що колись у нас було волосся під пахвами, щоб залучити первісних жінок. Однак є ймовірність, що у наші дні це має зворотній ефект.

Тож, якщо ти підозрюєш, що твоїй партнерці не подобається надлишок рослинності під пахвами, скористайся цими порадами. З їхньою допомогою ти матимеш доглянутий і свіжий вигляд.



Голити під пахвами краще після прийому душу / Фото Unsplash

3 поради для гоління пахв

1. Голи їх вологими

Ти можеш голити їх насухо, але ми рекомендуємо прибирати зайве волосся з зони пахв, коли воно вологе. Тепла вода пом'якшує волосся та знижує ризик вростання волосків або порізів.

2. Тримай його коротким

Якщо ти хочеш залишити волосся під пахвами, то пам'ятай про оптимальну довжину. Мовиться про 2 сантиметри. Якщо робити його надто коротким, то можна стати жертвою постійного свербіння.

3. Зволожуй шкіру

Відразу після гоління використовуй бальзам після гоління. Віддай перевагу засобу без спирту, адже шкіра під пахвами надзвичайно чутлива. Це дозволить уникнути подразнення або почервоніння, пов'язаного з голінням.

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Голити чи не голити пахви – вирішувати, звичайно ж тобі. Яке б рішення ти не прийняв, потрібно пам'ятати, що зона пахв повинна завжди бути доглянутою, чистою, а також не шокувати оточуючих різкими ароматами.