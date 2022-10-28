Як розповідають експерти, часто досягнення успіху впливаєш саме ти. Тож гайда позбуватися моментів, які гальмують твої можливості ставати кращою версією себе вчорашнього.

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1. Тобі постійно нудно

Якщо тебе іноді наздоганяє нудьга – не біда. Але якщо трапляється це занадто часто, то слід запитати себе, чому так відбувається. Згідно з Psychology Today, нудьга іноді може бути ознакою чогось більшого. Більшість людей борються з нею, відволікаючись. Наприклад, займаються спортом, читають книжки, гуляють тощо. Постійна ж нудьга змушує тебе стояти на місці. А це, сам розумієш, не має нічого спільного з досягненням успіху.



Нудьга може стати причиною того, що ти не удосконалюєшся / Фото drobotdean

2. Ти створюєш собі токсичне середовище

Це не означає, що ти – токсична людина. Це радше свідчить про те, що ти схильний терпіти таких людей. Це також може бути тому, що ти не вважаєш себе гідним бути в оточенні емоційно здорових людей. І це стосується не лише романтичних стосунків, а й близьких і тривалих дружніх стосунків, робочих відносин. Якщо навколо буде багато токсичності, то не дивно, що в тебе просто не буде бажання рости та розвиватися.

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3. Ти нехтуєш здоров'ям

Коли ти ставишся до себе так, ніби ти не маєш значення, ти створюєш шлях до постійного руйнування свого тіла та розуму. Регулярний догляд за собою, який обмежується не лише тілом, – найкраще, що ти можеш зробити для себе та свого здоров'я.

Що заважає тобі проводити час з собою та піклуватися про себе? Можливо, ти не віриш, що вартий того, щоб про тебе піклувалися. Або ти навіть не знаєш, як це зробити. Працюй над такими звичками, як погане, незбалансоване харчування, нерегулярний прийом їжі, мінімальна кількість сну, надмірне споживання алкоголю та нерегулярні фізичні вправи.



Турбуйся про себе та своє здоров'я / Фото rawpixel

Не менш важливим є психічне здоров'я. Виділи час на роботі, щоб відпочити. Знайди способи розслабитися. Менше тисни на себе. Можливо, навіть варто сходити на терапію. Усе це може допомогти тобі насолоджуватися здоровим і збалансованим життям.

Слідкуй за собою та реакціями свого організму. Не дозволяй собі виснажуватися. Оточуй себе позитивними людьми та не забувай піклуватися про своє здоров'я. Усе це дозволить тобі досягнути успіху.

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