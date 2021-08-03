Якщо ти не знав, то звуки – відмінне джерело сексуального збудження. Але варто також розуміти, що це не якась особливість людей. Багато наших родичів-приматів – шимпанзе або бонобо – також видають їх. Особливо самки.

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У цьому випадку стогони або крики будь-якого роду, пов'язані з сексуальним задоволенням, означали прагненням самки залучити більше самців у період можливого запліднення. Але чи справедливе це твердження стосовно людей? Ось і спробуємо розібратися.

Чому люди стогнуть під час сексу

Культурна складова теж має неабиякий вплив. Ми ростемо під сильним впливом сексуальної поведінки, яку ми часто бачимо у порно або фільмах з елементами еротики. І хоч з часом ми виявляємо, що справжній секс – не те, що можна спостерігати у фільмах, деякі з цих форм поведінки залишаються у пам'яті надовго.

У порно ці стогони часто перебільшені, театральні. Вони призначені для збудження уяви глядача, а не самих учасників процесу. У нашій же спальні вони можуть бути відображенням цього та призначені для збудження нашого партнера.

Також очевидно, що стогони – форма спілкування без слів між членами пари, коли справа доходить до сексу. Своїми стогонами, їх частотою й інтенсивністю ми говоримо іншій людині, чи подобається нам те, що вона робить.



Стогони – своєрідна форма спілкування під час сексу / Фото Unsplash

Якщо на хлопський розум, то стогони можуть бути своєрідною "згодою на задоволення". А ще вони служать керівництвом для синхронізації оргазмів.

Існують навіть дослідження, які підтверджують, що такі звуки та зітхання під час сексу полегшують вентиляцію легенів. А це, своєю чергою, впливає на розслаблення та полегшує досягнення оргазму.

Якщо ж намагатися дати максимально повну відповідь на питання "Чому ми стогнемо під час сексу?", то отримаємо комбінацію усіх можливих відповідей, перелічених вище. Будуть ті, хто видає стримані вигуки під час сексу. А є й ті, хто нестримно кричить, дратуючи сусідів знизу.



За допомогою стогонів можна визначити, чи добре твоїй партнерці / Фото Unsplash

І у цьому випадку все просто. Стогони, здається, приносять нам ще більше сексуального задоволення. Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі соціальних і особистих відносин у 2012 році, невербальне спілкування під час сексу безпосередньо пов'язане з підвищенням сексуальної самооцінки та неабияким задоволенням.

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До яких би висновків не дійшли учені, ми то знаємо, що хороший секс просто зобов'язаний супроводжуватися стогонами. Їхня інтенсивність, частота, а головне щирість дозволяє переконатися, що ми все робимо правильно!