Почнімо з того, що більш сексуальні люди можуть навіть відчувати нездорову рішучість у досягненні своїх цілей. Вони здатні впадати в такі тенденції, як постійний пошук партнера, прискорення динаміки стосунків з людьми, яких вони зустрічають, щоб швидше перейти до сексу.

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Таким чином вони забувають про афективну відповідальність заради фізичних контактів тощо. Але все це відбувається, коли людина вже знаходиться на рівні гіперсексуальності. Втім, не завжди потрібно досягати цього рівня, щоб презентувати себе як більш сексуальну людину, ніж середньостатистична.

Наприклад, люди є більш сексуальними, коли вони проводять значну частину свого часу в сексуальних фантазіях і думках, хоча вони все ще функціональні, що в таких випадках називається гіперсексуалізацією. Те ж саме відбувається і з сексуальним апетитом, який є нормальним на певному рівні, якщо він не перериває щоденні справи і стосунки, і який, навіть в межах цих параметрів, може бути більш інтенсивним у людей, які є більш сексуальними, ніж інші, але чому існують ці відмінності?

Чому одні люди більш сексуальні, ніж інші

Згідно з дослідженням Массачусетського технологічного інституту, 7% жінок і 10% чоловіків мають труднощі з контролем над своїми сексуальними бажаннями. І ця цифра, схоже, зростає (крім того, сексуальний потяг може варіюватися залежно від віку і території, але в цілому цей показник теж зростає в останні роки). У відповідь на цю тенденцію Грегорі Браун з ASAPScience дослідив, що відбувається в нашому розумі і тілі, коли ми відчуваємо сексуальне бажання, а також чому деякі люди більш сексуальні, ніж інші.

Для початку слід уточнити, що сексуальне бажання походить не від статевих органів, а від мозку – органу, в якому відбувається обробка візуальної або сенсорної інформації. Усе це провокує бажання на рівні нейронів, щоб в кінцевому підсумку проявити збудження в тілі, через потовиділення, затвердіння шкіри і, звичайно ж, не завжди своєчасну ерекцію. Після цього починається більш раціональна обробка стимулу, в якій людина вирішує (свідомо чи несвідомо), чи зробити щось, щоб задовольнити це бажання, чи відпустити його, звичайно, для тих, хто більш сексуальний, баланс майже завжди буде схилятися на користь дій.



Сексуальне бажання походить від мозку / Фото lookstudio

І від чого це залежить?

У багатьох випадках від гормонів. Адже хоча процеси збудження і сексуальності є нейронними, вони взаємозалежні з гормонами, такими як тестостерон або естроген, присутніми як у чоловіків, так і у жінок, які серед багатьох своїх функцій також визначають сексуальний потяг. Але, попри те, що це найвідоміші гормони, не лише тестостерон та естроген визначають рівень сексуального бажання людини, а й гормони під назвою норадреналін та знаменитий дофамін.

Цікаво, що норадреналін і дофамін також пов'язані з такими ефектами, як втрата міркувань, зниження свідомості, підвищена розслабленість і енергійність. Додамо до цього інші відчуття, які ми, безумовно, можемо пов'язати з сексом і тим, як ми себе почуваємо під час цих зустрічей.

Крім того, ефекти збудження на гормональному та нейронному рівнях дуже схожі на ті, що виникають, коли ми відчуваємо задоволення від вживання наркотиків, що призводить деяких людей до рівня гіперсексуалізації, подібного до наркоманії. Але це зазвичай класифікується як шість – сім оргазмів на тиждень протягом шести місяців. Окрім рівня сексуального бажання, немає сумнівів, що він значною мірою визначається гормонами, їхньою нейронною реакцією і, звичайно, стимулами, яким ми піддаємо себе. До прикладу, порнографією, мастурбацією і сексуальними контактами, які, як і наркотики, можуть формувати в нашому мозку потребу все більшого і більшого, якщо їх часто вживати.



Також на сексуальність впливають норадреналін і дофамін / Фото gpointstudio

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