Більше не коханці: чому ти зі своєю коханою тепер почуваєтеся сусідами по квартирі

Ти втратив зв'язок зі своєю партнеркою і тепер ви відчуваєте себе сусідами по квартирі, а не парою? Це називається "стадією сусіда по кімнаті" або "синдромом сусіда по кімнаті".

І, згідно з психологією, є багато причин, чому це може статися, навіть у найбільш, здавалося б, стабільних і щасливих парах. І ми звернімо на них увагу та пояснимо, що ж між вами сталося.

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Сусідська фаза стосунків настає тоді, коли пара перестає сприймати свої стосунки як щось особливе. Це коли парам стає занадто комфортно жити разом, як двом друзям, які ділять житловий простір.

Замість того, щоб бути фізично та емоційно зацікавленими одне в одному, вони починають жити разом платонічно. Здається, що магія зникла, а романтика померла.

Річ у тім, що це може завдати великої шкоди стосункам, зробити їх нудними, роз'єднаними. Або ж партнер відчуває, що не зацікавлений (і тому перестає докладати зусиль), а це може послабити зв'язок і, якщо ситуація продовжуватиметься, може підштовхнути одного або обох до бажання розірвати стосунки, навіть якщо вони починалися як щось вартісне.

Хороша новина полягає в тому, що ти можеш запобігти цій ситуації й уникнути того, щоб ти та твоя партнерка відчували себе сусідами по кімнаті, а для цього важливо знати основні причини, які можуть спровокувати цю проблему.

Ви перестаєте спілкуватися і ставити одне одному запитання

Розповідати про те, як пройшов твій день, про твої досягнення, радощі, ідеї, тривоги і так далі – це спосіб проявити інтерес до іншої людини і зміцнити зв'язок, так само як і питання, які ти ставиш, – показник того, що ти шукаєш цей зв'язок і зацікавлений у тому, щоб знати, що в іншої людини на думці.

Коли комунікація починає давати збої і ви перестаєте виявляти інтерес через спілкування, тоді динаміка пари страждає, і партнери можуть просто ділити один простір, не бувши насправді пов'язаними або присутніми в житті один одного.



Ви перестали спілкуватися один з одним / Фото wayhomestudio

Кожна людина дбає лише про власні інтереси

Експерти стверджують, що це одна з головних причин, чому пари починають відчувати себе скоріше сусідами по кімнаті, ніж романтичною парою. Це пов'язано з такими речами, як робота, обов'язки, стрес і щільний графік, які змушують кожну людину зосередитися на власних пріоритетах і турботах, повністю ігноруючи пріоритети іншої людини або ті цілі, які вони мали разом.

Діяльність поза стосунками має пріоритет

Обидва учасники стосунків задоволені діяльністю поза шлюбом. Це стосується їхньої кар'єри та хобі. Вони можуть думати, що їхні стосунки все ще стабільні, не усвідомлюючи, що вони вже діють як подружні співмешканці.

У результаті вони намагаються задовольнити свої потреби або отримати щастя через діяльність, яка не є спільною для пари, роблячи пріоритетом роботу, окремі хобі та особисті плани, не шукаючи тих спільних моментів, які можуть принести їм щастя і задоволення.

Відсутність близькості

Різниця між сусідом по кімнаті та парою (і стосунками, які того варті) – це близькість, пари повинні мати фізичну та емоційну близькість, демонстрацію прихильності та секс. Але можуть настати часи, коли все це не вдається (наприклад, коли є багато стресу на роботі або коли народжується дитина), і проблема полягає в тому, що, коли рішення не шукається, пара може звикнути до цієї нестачі близькості, до того, що її більше не шукають, і вони просто співіснують.



Близькість між вами зникла / Фото senivpetro

Пара уникає конфлікту замість того, щоб його вирішити

Сварки час від часу можуть бути корисними для стосунків. Вони допомагають розв'язувати проблеми, розряджають атмосферу та дають змогу почути свої думки.

Коли ви постійно уникаєте конфліктів, не зацікавлені у важких розмовах чи спільній роботі над розв'язанням проблем, це стає ознакою того, що у вас немає інтересу і що зв'язок страждає. До того ж така ситуація може призвести до того, що ті самі ігноровані конфлікти переростуть у більші проблеми.

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На щастя, все можна виправити. Якщо вдається це зробити самотужки – прекрасно. Якщо ж ні, то рекомендуємо звернутися до фахівців по допомогу.