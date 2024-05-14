За словами популярного експерта з питань стосунків Кевіна Паско з Канади, існує 5 стадій у стосунках. Він поділився подробицями цих стадій у тіктоці, попередивши, що більшість людей не доходять навіть до третьої.

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Експерт зі стосунків описав 5 стадій романтичних стосунків

Відео Паско вже стало вірусним у тіктоці, там він описує кожну стадію, починаючи з медового місяця (який насправді може тривати до року).

Медовий місяць чи, як у нас кажуть, квітково-цукерковий період – це "бурхливе почуття кохання, рожеві окуляри, зв'язок через схожість".

А от наступна фаза – це боротьба за владу, коли ви починаєте помічати відмінності між собою. Щонайменше, схожість вже не здається такою великою.

Цей етап зазвичай закінчується у два різні способи.

Пара може залишитися на стадії боротьби за владу. Можеш уявити собі старе подружжя, яке все ще сперечається і б'ється.

на стадії боротьби за владу. Можеш уявити собі старе подружжя, яке все ще сперечається і б'ється. Або ж люди розлучаються, кажучи щось на кшталт: "Це занадто, я більше не можу так".

Після розриву людина зазвичай повертається до стадії медового місяця, але вже з кимось іншим. І повторює цей токсичний цикл медового місяця – боротьби за владу – розриву.

Важливо вийти зі стадії боротьби та прийняти партнера повністю / Фото freepik

Спосіб вийти з цього – звісно, перейти до третьої фази, суть якої в адаптації та прийнятті. Тобто любити не лише за схожості, а й за відмінності, та вчитися приймати людину повністю.

Ви створюєте нову енергію, використовуючи схожість і відмінність між вами, щоб створити щось абсолютно нове,

– пояснив Кевін.

А проте, за його словами, більшість людей навіть не доходять до третьої фази. Бо ключ до переходу – у повному прийнятті партнера й усвідомленні того, що він ніколи не зміниться в майбутньому. А це складна задача, яка потребує років зусиль.

Четверта ж фаза – зобов'язання, яка настає після того, як ти приймаєш людину такою, якою вона є. І ви разом починаєте будувати спільне життя.

Нарешті, п'ята фаза – це єдність, цілковита та безумовна, коли ви повністю співзвучні у парі.

До 5 стадії люди йти можуть десятиліття. А вона й має бути метою.