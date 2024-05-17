У вірусному відео в тіктоці, що набрало понад мільйон переглядів, Кессіді Скелтон поділилася своїм методом, який застосовує разом із нареченим. Мовиться про підхід капітана.

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Метод капітана – цікавий спосіб налагодити взаємини у парі

Кожна сфера їхнього життя має свого капітана. Якщо хтось капітан у певній сфері, він повністю нею займається, а інша людина має слідувати та слухати.

Наприклад, Нік – капітан, бо є головним орендарем у приміщеннях, які ми винаймаємо. Він розмовляє з орендодавцем, організовує всі ці речі, але я – капітан наших грошей, тому я плачу за оренду,

– пояснила Кессіді.

І додала, що вони так домовилися, бо чоловік краще спілкується з орендодавцями, а її це нервує, а от у фінансах вона розбирається краще.

В аеропорту капітан – Кессіді, бо вона була стюардесою і знає, як там все працює.

Це також допомагає з їхнім сином – призначений капітан завжди тримає дитину на руках.

Бути капітаном також означає, що інша людина не розчаровується, коли їй говорять їй, що робити.

Якщо він скаже мені, що з нашим будинком потрібно щось зробити через орендодавця, я відповім: "Так, звичайно, ти ж капітан!",

– каже Кессіді.

Коментарі під відео засвідчили, що насправді це звичайна тактика для пар, хоча й ролі можуть варіюватися. Хтось називає себе міністрами, хтось – шеф-кухарем і су-шефом і так далі.

Метод капітана, хоча замість цієї ролі можна обрати й інші схожі, є звичайною тактикою пар / Фото halayalex@freepik

Пол Брансон, глобальний експерт Tinder зі стосунків, пояснює, що тікток має рацію – це чудовий спосіб зменшити кількість суперечок у парі:

Капітани стосунків – це чудовий спосіб допомогти людям взяти під контроль те, в чому вони найкраще розбираються, і зрештою показати свою любов і підтримку партнеру.

Близько 82% користувачів тіндера стверджують, що узгоджені мови кохання є важливими, тож якщо метод капітана може допомогти, то це шлях до перемоги.

Експерти з питань стосунків навіть пропонують способи, як пари можуть зробити метод капітана ще більш ефективним. Треба лише надавати пріоритет таким якостям, як навмисність і прозорість, а також любові до себе і самореалізації.

а також любові до себе і самореалізації. Це допоможе їм зрозуміти себе на глибшому рівні, заохотить до глибшого розуміння партнера, і робитиме кращим капітаном. Хоча тут є й недолік: певне обмеження спонтанності, через що деякі елементи стосунків можуть здаватися наперед визначеними.

Загалом – рівномірний розподіл обов'язків є ключовим (23% британців стверджують, що головною проблемою у стосунках є те, що "я не відчуваю, що мій партнер тягне свою вагу"). Тож чому б не вдягнути капітанський капелюх і не перевірити це на практиці?