Що таке здоровий нарцисизм і як він може допомогти тобі бути успішнішим

Чи існує таке поняття, як здоровий нарцисизм? Психологія каже – так, і насправді він може допомагати тобі досягати цілей, боротися за бажане й бути успішним.

Що таке здоровий нарцисизм

Назагал кажучи, нарцисизм – це недобре. Цим терміном позначають людей бездушних, маніпулятивних, готових без жодних докорів сумління експлуатувати й пригнічувати інших, щоб отримати те, чого хочуть. Це робить їх токсичними у всіх сенсах та контекстах, як-от на роботі чи в стосунках.

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Але, як зазначили у PsychCentral, незначну кількість нарцисизму можна собі дозволити. Тоді його можна перетворити на щось позитивне, адже він змушуватиме людину зосередитися на собі й допомагатиме усвідомити, що робити, щоб отримати бажане, не впадаючи в крайнощі.

От саме такий нарцисизм називають здоровим. Скажімо, він може спонукати тебе просити про підвищення зарплати, боротися за підвищення на роботі чи наважуватися виходити з зони комфорту, коли це необхідно.

тебе просити про підвищення зарплати, боротися за підвищення на роботі чи наважуватися виходити з зони комфорту, коли це необхідно. Саме здоровий нарцисизм дозволяє мати позитивніше розуміння себе, вищу самооцінку, добру дозу впевненості тощо. Це хороший спосіб відчути себе краще та формувати гордість за свої здібності й досягнення.

Цікаво знати! Сам термін запозичив психолог Ернесто Ліра де ла Роса у теорії первинного нарцисизму Зигмунда Фройда, і надав йому такого сенсу: здоровий нарцисизм – це думати та працювати заради власних інтересів, але без злого умислу й не завдаючи нікому шкоди.



Здоровий нарцисизм – це хороший спосіб відчути себе краще / Фото user18526052@freepik

Як практикувати здоровий нарцисизм

Дописуй у щоденник вдячності. Щоб не потрапити у пастку негативного нарцисизму, важливо практикувати вдячність, яка допомагає прийняти та цінувати все, що ти маєш, зосереджуватися на хорошому в собі. Крім того, це допомагає впоратися з жалем та більше насолоджуватися життям у кожному конкретному моменті.

Щоб не потрапити у пастку негативного нарцисизму, важливо практикувати вдячність, яка допомагає прийняти та цінувати все, що ти маєш, зосереджуватися на хорошому в собі. Крім того, це допомагає впоратися з жалем та більше насолоджуватися життям у кожному конкретному моменті. Говори з собою позитивно. Іноді ми можемо бути своїми найгіршими критиками, і це може вплинути на самопочуття, продуктивність, творчість, щастя тощо. Коли ти говориш зі собою позитивно, то можеш стати більш мотивованим, працювати з самооцінкою і впевненістю, прибирати негатив, який буває заразним і створює проблеми у стосунках із людьми.

Іноді ми можемо бути своїми найгіршими критиками, і це може вплинути на самопочуття, продуктивність, творчість, щастя тощо. Коли ти говориш зі собою позитивно, то можеш стати більш мотивованим, працювати з самооцінкою і впевненістю, прибирати негатив, який буває заразним і створює проблеми у стосунках із людьми. Працюй із самопочуттям. Важливо прагнути до фізичного і психічного благополуччя. Це не про пригнічення інших, а про зусилля для того, щоб почуватися добре. Якщо ти любиш себе і працюєш над собою, тобі легше ставитися і до інших. Тут допомагають фізичні вправи, режим сну, медитація чи інші заняття, які наповнюють тебе енергією і дозволяють розслабитися.

Важливо прагнути до фізичного і психічного благополуччя. Це не про пригнічення інших, а про зусилля для того, щоб почуватися добре. Якщо ти любиш себе і працюєш над собою, тобі легше ставитися і до інших. Тут допомагають фізичні вправи, режим сну, медитація чи інші заняття, які наповнюють тебе енергією і дозволяють розслабитися. Визнавай і відзначай свої досягнення. Немає нічого поганого в тому, щоб відзначати чи навіть святкувати досягнення мети або виконання завдання. Навпаки, це має важливе значення для збереження мотивації, продовження боротьби за бажане й усвідомлення того, що вся твоя важка праця окупилася. При цьому важливо не забувати про людей, які допомогли досягти цих успіхів.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.