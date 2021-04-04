Не лише для пляжу: чому сонцезахисним кремом потрібно користуватися навіть вдома

Якщо ти думав, що сонцезахисний крем потрібно наносити лише тоді, коли плануєш засмагати на пляжі, то це не зовсім так. А що, якщо ми скажемо тобі, що цей засіб варто використовувати навіть вдома? Експерт з естетичної хірургії розповів, що це дасть твоєму обличчю.

Запам'ятай собі раз і назавжди, що обличчя – твоя візитна картка. Тож потрібно присвятити достатньо уваги його зовнішньому вигляду. А сонцезахисний крем, як виявилося, може допомогти тобі у цьому на щоденній основі.

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Марко Гутьєррес, хірург і фахівець з естетичної допомоги, наголошує на тому, що у тебе мають бути засоби для захисту шкіри обличчя. А особливу увагу слід приділити саме сонцезахисним кремам, використовуючи їх навіть вдома.



Сонцезахисним кремом потрібно користуватися навіть вдома / Фото Shutterstock

Ми схильні вважати, що такі засоби використовують лише тоді, коли ми перебуваємо на сонці. І, дійсно, вони необхідні, щоб уникнути опіків шкіри, пов'язаних з тривалим впливом сонячного світла. Однак Гутьєррес вказує, що такі креми варто використовувати щодня, адже вони забезпечують захист не лише від сонця, а й випромінювання від екранів гаджетів.

Сонцезахисний крем проти синього світла

Так зване синє світло випромінюється гаджетами, за якими ми проводимо левову частку свого дня. Тож потрібно захищати не лише свої очі від його впливу, а й шкіру.

"Особливо сьогодні, в умовах пандемії, коли ми годинами проводимо перед комп'ютером, телевізором і випромінюванням ламп у будинках. Це те, від чого ми також повинні захищатися, тому що це теж пошкоджує шкіру. Незалежно від того, виходиш ти з дому чи ні", – наголошує експерт.



Синє світло від гаджетів негативно впливає на твою шкіру / Фото Unsplash

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Гутьєррес наголошує на тому, що не потрібно брати перший сонцезахисний крем, який ти побачиш. Слід переконатися, що він дійсно захищає від синього світла. Це можна зробити, прочитавши етикетку або ж звернувшись до консультанта у магазині.