Чому зрілим жінкам подобаються молодші чоловіки

Якщо ти – той самий син маминої подруги, то будь морально готовим, що з цією самою "матусею" у тебе може бути секс. Ми ж розповімо, чому так відбувається та що притягує старших жінок до молодших чоловіків.

Усі ми знаємо панянок, які у свої 40, а то й більше, виглядають значно ефектніше, ніж будь-які молодиці. А найцікавіше те, що вони часто віддають перевагу тим, кому 20 з лишком. Спробуймо розібратися, чому так відбувається.

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Чому зрілі жінки вибирають молодих чоловіків?

Цьому явищу може бути пояснення. Численні дослідження підтверджують, що жінки з віком починають:

насолоджуватися своєю сексуальністю,

почуватися впевненіше у своїй привабливості та своєму тілі,

знати, чого хочуть і як цього досягнути.

Тож не дивуйся, якщо з тобою у барі познайомиться саме така панянка.

На думку психологині Венді Родрігес, "це неправда, що саме зрілі жінки віддають перевагу молодим чоловікам. Що відбувається, так це те, що всі люди схильні захоплюватися красою".

Жінки, які вирішили насолоджуватися своїм сексуальним та/або особистим життям з молодшими чоловіками, роблять це за власним вибором краси та досвіду. Вони також шукають хлопця, вільного від упереджень та зі значно легшим емоційним багажем, ніж у старших.



Зрілі жінки шукають чоловіків з легшим емоційним багажем / Фото Edward Cisneros

Ще одне упередження полягає в тому, що вважається, що зрілу жінку використовують, якщо вона зустрічається з молодшим чоловіком,

– наголошує Родрігес.

Вона нагадує, що не лише є дівчата, яких приваблюють старші чоловіки. Це ж стосується хлопців, які бачать значно симпатичнішими жінок, старших за себе.

Сучасні жінки після 40 років, котрі зустрічаються з молодшими чоловіками, фінансово й емоційно незалежні, дбають про свою фігуру й у багатьох випадках виглядають ефектно. Коротко кажучи, вони насолоджуються своїм життям, адже знають, чого хочуть від нього.

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Тебе ж ми закликаємо позбутися вікових упереджень та руйнувати популярні стереотипи. Вік – умовності, і він не має жодного значення для щасливих стосунків. І, якщо з тобою захоче познайомитися старша за тебе жінка, то сприйми це за комплімент.