Почему зрелым женщинам нравятся мужчины помладше

Если ты – тот самый сын маминой подруги, то будь морально готов, что с этой самой "мамочкой" у тебя может быть секс. Мы расскажем, почему так происходит и что притягивает старших женщин к младшим мужчинам.

Все мы знаем барышень, которые в свои 40, а то и больше, выглядят значительно эффектнее, чем любые молодицы. А самое интересное, что они часто предпочитают тех, кому 20 с лишним. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит.

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Почему зрелые женщины выбирают молодых мужчин?

Этому явлению может быть объяснение. Многочисленные исследования подтверждают, что женщины с возрастом начинают:

наслаждаться своей сексуальностью,

чувствовать себя увереннее в своей привлекательности и своем теле,

знать, чего хотят и как этого добиться.

Поэтому не удивляйся, если с тобой в баре познакомится именно такая барышня.

По мнению психолога Венди Родригес, "это неправда, что именно зрелые женщины предпочитают молодых мужчин. Что происходит, так это то, что все люди склонны восхищаться красотой".

Женщины, которые решили наслаждаться своей сексуальной и личной жизнью с младшими мужчинами, делают это по собственному выбору красоты и опыта. Они также ищут парня, свободного от предубеждений и с более легким эмоциональным багажом, чем у старших.



Зрелые женщины ищут мужчин с более легким эмоциональным багажом / Фото Edward Cisneros

Еще одно предупреждение состоит в том, что считается, что зрелую женщину используют, если она встречается с младшим мужчиной,

– отмечает Родригес.

Она напоминает, что есть не только девушки, которых привлекают старшие мужчины. Это же касается ребят, которые видят значительно симпатичнее женщин старше себя.

Современные женщины после 40 лет, встречающиеся с младшими мужчинами, финансово и эмоционально независимые, заботятся о своей фигуре и во многих случаях выглядят эффектно. Короче говоря, они наслаждаются своей жизнью, ведь знают, чего хотят от нее.

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Тебя мы призываем избавиться от возрастных предубеждений и разрушать популярные стереотипы. Возраст – условности, и он не имеет никакого значения для счастливых отношений. И если с тобой захочет познакомиться старшая тебя женщина, то восприми это за комплимент.