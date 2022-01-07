Або – чому на олімпіадах у Давній Греції боялися клімаксу? Про ці та інші цікаві спортивні факти – розповідаємо на Men 24.

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Чому три забиті м'ячі у футболі називають хет-триком

Спортивний термін хет-трик вживають у багатьох видах спорту, та футболу він найвідоміший. А походить хет-трик із крикету!

У 1858 році в Англії гравець Гітфілд Гарман Стівенсон пройшов три ворітця поспіль. Це настільки вразило вболівальників, що вони зібрали гроші й купили йому у подарунок капелюха – англійською hat.

Відповідно у довільному (та близькому за сенсом) перекладі hat-trick – це "капелюх за трюк".

От десь відтоді й повелося потрійний успіх у спорті називати хет-триком.

Яка температура води у басейні на спортивних змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет вимагає, щоб температура води в басейнах була між 27 і 28 градусами за Цельсієм. Тож водичка там таки тепленька.



Скільки данів у дзюдо / Фото unsplash

Чому на олімпіадах у Давній Греції боялися клімаксу

У Стародавній Греції був особливий спосіб визначення переможця кулачного бою у випадку, якщо нікому не вдавалося здолати суперника у поєдинку. Суддя призначав клімакс (у перекладі з грецької – "драбину").

У цьому випадку мовиться про спортивний термін, який передбачає щось на кшталт сучасного пенальті у футболі чи буліту у хокеї.

Один боєць з усієї сили бив другого, а другий – не мав права захищатися.

Били почергово, і тільки перший удар визначали жеребом. Вигравав той, хто довше тримався на ногах (доходив, умовно кажучи, до верхівки драбини).

Скільки данів у дзюдо

Чомусь багато хто думає, що 10. Але насправді – 12. Штука тільки в тому, що 11 дан не присудили ніколи й нікому в історії цього бойового мистецтва. А 12 дан тали тільки засновнику дзюдо Дзіґоро Кано.

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