Або – чому на олімпіадах у Давній Греції боялися клімаксу? Про ці та інші цікаві спортивні факти – розповідаємо на Men 24.
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Чому три забиті м'ячі у футболі називають хет-триком
Спортивний термін хет-трик вживають у багатьох видах спорту, та футболу він найвідоміший. А походить хет-трик із крикету!
- У 1858 році в Англії гравець Гітфілд Гарман Стівенсон пройшов три ворітця поспіль. Це настільки вразило вболівальників, що вони зібрали гроші й купили йому у подарунок капелюха – англійською hat.
- Відповідно у довільному (та близькому за сенсом) перекладі hat-trick – це "капелюх за трюк".
От десь відтоді й повелося потрійний успіх у спорті називати хет-триком.
Яка температура води у басейні на спортивних змаганнях
Міжнародний олімпійський комітет вимагає, щоб температура води в басейнах була між 27 і 28 градусами за Цельсієм. Тож водичка там таки тепленька.
Скільки данів у дзюдо / Фото unsplash
Чому на олімпіадах у Давній Греції боялися клімаксу
У Стародавній Греції був особливий спосіб визначення переможця кулачного бою у випадку, якщо нікому не вдавалося здолати суперника у поєдинку. Суддя призначав клімакс (у перекладі з грецької – "драбину").
- У цьому випадку мовиться про спортивний термін, який передбачає щось на кшталт сучасного пенальті у футболі чи буліту у хокеї.
- Один боєць з усієї сили бив другого, а другий – не мав права захищатися.
Били почергово, і тільки перший удар визначали жеребом. Вигравав той, хто довше тримався на ногах (доходив, умовно кажучи, до верхівки драбини).
Скільки данів у дзюдо
Чомусь багато хто думає, що 10. Але насправді – 12. Штука тільки в тому, що 11 дан не присудили ніколи й нікому в історії цього бойового мистецтва. А 12 дан тали тільки засновнику дзюдо Дзіґоро Кано.
Ще дещо цікаве
- У США щороку витрачають 630 мільйонів доларів на м'ячики для гольфу.
- Популярний нині снукер відродився з небуття завдяки появі кольорового ТБ.