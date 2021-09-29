Чому варто спробувати дивитися порно зі свою дівчиною: 5 вагомих причин

Треба бути дорослим хлопчиком і зізнатися собі нарешті: так, я люблю дивитися порно. Якщо ж вірити опитуванню, проведеному американським Men's Health, то 57% чоловіків дивляться відверті відео 2 – 3 рази на тиждень, а то й частіше.

І, як правило, такий контент ми споживаємо наодинці. Ба більше, існує тенденція до приховування того факту, що ти дивишся порно. І вона відверто дивна, адже практично кожен це робить.

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А тепер ускладнюємо задачу. Як щодо того, щоб подивитися порно разом зі своєю дівчиною? Вважаєш, що вона не оцінить пропозицію? Тоді лови кілька вагомих причин таки спробувати це зробити. Гарантуємо, ваше інтимне життя перейде на якісно новий рівень.

1. Руйнується рутина

Очевидно, що дивитися порно вперше зі своєю партнеркою буде дуже весело. Виберіть, яке відео переглядати, щоб не зіпсувати ваш перший досвід. Уявіть, що ви просто шукаєте новий серіал на вечір, але не на Netflix.

Якщо ти ще не зрозумів, то за допомогою порно ви удвох можете позбутися напруги та небажання зайнятися сексом. Ти будеш збудженим, та й твоя партнерка теж. Головне – підібрати оптимальний контент, який задовольнить вас обох.



Спільний перегляд порно допоможе зруйнувати рутину / Фото Unsplash

2. Відмінна прелюдія

А цей пункт випливає з попереднього. Ви, звичайно ж, можете просто лежати на ліжку та дивитися порно. А можете буквально надихнутися тим, що бачите на екрані. Це дозволить підтримувати правильний градус між вами, пришвидшуючи бажання зірвати один з одного одяг.

Побачив це на відео – захотів відтворити в реальному житті. Ось так працює спільний перегляд порно.

3. Секс стає креативнішим

Хоча порно не слід сприймати як школу сексу, адже воно також є джерелом багатьох помилок і хибних міркувань. З точки зору двох дорослих людей і з урахуванням того, що все, що ми бачимо – вигадка, покликана збуджувати нас.

Порно варто вважати відмінним джерелом натхнення для відкриття нових сексуальних практик. Можете пробувати ігри, які ніколи б не спали вам на думку. Гарантуємо, секс стане ще яскравішим і приємнішим.



Завдяки порно ваш секс може стати креативнішим / Фото Unsplash

4. Ти дізнаєшся більше про її вподобання

Перегляд того, які відео вибирає твоя партнерка і як вона на них реагує, може дати тобі багато інформації про те, що їй подобається, а що – ні. Іноді нам важко сформувати думки інтимного характеру, тож наші смаки можуть самі усе розповісти про те, чого ми насправді хочемо.

Якщо твоя партнерка тобі довірилася, то навіть не думай глузувати з її смаків і вподобань. Це може вкрай негативно вплинути на її сексуальне бажання. Пам'ятай про це!

5. Це може знизити ризик зрад

Деякі експерти вважають, що спільний перегляд порно знижує ймовірність того, що хтось з вас буде зраджувати. Мовляв, це уже дозволяє задовольнити бажання мати секс з іншими людьми.

Але тут потрібно бути гранично обережним. Є шанси, що твоя партнерка почне вважати, що без порно ти недостатньо сильно її хочеш. Тож дотримуйся балансу.

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Спільний перегляд порно може вкрай позитивно вплинути на ваші стосунки. Але варто бути обережним. Пам'ятай про те, що будь-яка надмірність може негативно вплинути на ваші стосунки. Тож дозуй з розумом.