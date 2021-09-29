Почему стоит попробовать смотреть порно со своей девушкой: 5 веских причин

Надо быть взрослым мальчиком и признаться себе наконец: да, я люблю смотреть порно. Если же верить опросу, проведенному американским Men's Health, то 57% мужчин смотрят откровенные видео 2 – 3 раза в неделю, а то и чаще.

И, как правило, такой контент мы потребляем наедине. Более того, существует тенденция к сокрытию того факта, что ты смотришь порно. И она откровенно странная, ведь практически каждый это делает.

Примечательно BAROMETER Show: Nemiroff рассказал, как подарить гостям заведений гастрономическое удовольствие

А теперь усложняем задачу. Как насчет того, чтобы посмотреть порно вместе со своей девушкой? Считаешь, что она не оценит предложение? Тогда лови несколько веских причин таки попробовать это сделать. Гарантируем, ваша интимная жизнь перейдет на качественно новый уровень.

1. Разрушается рутина

Очевидно, что смотреть порно впервые со своей партнершей будет очень весело. Выберите какое видео просматривать, чтобы не испортить ваш первый опыт. Представьте, что вы просто ищете новый сериал на вечер, но не на Netflix.

Если ты еще не понял, то с помощью порно вы вдвоем можете избавиться от напряжения и нежелание заняться сексом. Ты будешь возбужденным, и твоя партнерша тоже. Главное – подобрать оптимальный контент, который удовлетворит вас обоих.



Совместный просмотр порно поможет разрушить рутину / Фото Unsplash

2. Отличная прелюдия

А этот пункт вытекает из предыдущего. Вы, конечно же, можете просто лежать на кровати и смотреть порно. А можете буквально вдохновиться тем, что видите на экране. Это позволит поддерживать правильный градус между вами, ускоряя желание сорвать друг с друга одежду.

Увидел это видео – захотел воссоздать в реальной жизни. Вот так работает совместный просмотр порно.

3. Секс становится креативным

Хотя порно не следует воспринимать как школу секса, ведь оно также является источником многих ошибок и ложных суждений. С точки зрения двух взрослых людей и с учетом того, что все, что мы видим – выдумка, призванная возбуждать нас.

Порно следует считать отличным источником вдохновения для открытия новых сексуальных практик. Можете пробовать игры, которые никогда не пришли бы вам в голову. Гарантируем, секс станет еще ярче и приятнее.



Благодаря порно ваш секс может стать креативным / Фото Unsplash

4. Ты узнаешь больше о ее предпочтениях

Просмотр того, какие видео выбирает твоя партнерша и как она на них реагирует, может дать тебе много информации о том, что ей нравится, а что – нет. Иногда нам трудно сформировать мысли интимного характера, поэтому наши вкусы могут сами все рассказать о том, чего мы на самом деле хотим.

Если твоя партнерша тебе доверилась, то даже не думай смеяться над ее вкусами и предпочтениями. Это может крайне негативно повлиять на ее сексуальное желание. Помни об этом!

5. Это может снизить риск измен

Некоторые эксперты считают, что совместный просмотр порно снижает вероятность того, что кто-то из вас будет изменять. Мол, это уже позволяет удовлетворить желание иметь секс с другими людьми.

Но здесь нужно быть предельно осторожным. Есть шансы, что твоя партнерша начнет считать, что без порно ты недостаточно сильно ее хочешь. Поэтому соблюдай баланса.

Это интересно Как сжечь максимум калорий во время секса: советы тренера

Совместный просмотр порно может крайне положительно повлиять на ваши отношения. Но стоит быть осторожным. Помни, что любая чрезмерность может негативно повлиять на ваши отношения. Поэтому дозируй с умом.