Cорочка – це важливо: 5 помилок, яких слід завжди уникати на побаченні
Джерело:GQ
Коли мовиться про побачення, кожна деталь важлива. І навіть така проста, як сорочка – вона може додати шансів, а може все зіпсувати.
Поговоримо не про те, як носити сорочку загалом – це річ індивідуальна. Але на побачення її треба вдягати так, щоб справляти хороше враження.
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Одягаємо сорочку правильно
Тут секретів нема – треба тільки вкласти руки у рукави. Ну, і ще треба вирішити, чи будеш ти застібати гудзики і чи заправлятимеш сорочку у штани. Щоб це вирішити, погодься, науковий ступінь здобувати немає потреби.
Однак трохи більше подумати варто тоді, коли ти збираєшся на побачення.
- Там, на побаченні, можеш повірити на слово, кожна деталь твого одягу, взуття та аксесуарів буде ретельно проаналізована.
- Адже ці деталі в сукупності розкриють чимало про тебе. Наприклад, наскільки ти зацікавлений у зустрічі.
Ні, звісно, успіх побачення від сорочки не залежить. Але вона є важливим додатковим фактором. Фактором, щодо якого початківці часто припускаються помилок, яких насправді легко було б уникнути.
А сорочка – це не просто сорочка, а дещо, що про тебе розповідає / Фото unsplash
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Плями від поту
Плями від поту – неприйнятні.
- Отже, або бери білу сорочку, де плями не будуть настільки помітні, або вдягай куртку (якщо погода дозволяє).
- Або – придбай хороший дезодорант. А ще краще – переодягнися перед побаченням у чисте.
До слова, те ж стосується іншого штибу плям – зокрема, від їжі.
Підступні гудзики
Багато розстібнутих гудзиків – так, іноді це круто й сексуально, але не слід впадати в крайнощі і набувати безглуздого вигляду.
- Два ж або три розстібнуті гудзики точно не будуть моветоном.
Офісний лук
Темпи життя зараз високі, всі це розуміють, тож не дивно, якщо ти не встигаєш перевдягтися між роботою і побаченням. Але це помилка!
- Така сорочка, яка впродовж усього дня на тобі – точно не дуже чиста і не пахне свіжістю.
- А ще й надає тобі перевтомленого вигляду.
Тож краще тримай окрему чисту сорочку в офісі на такі випадки, або – в машині.
Чиста сорочка – мастхевна підручна річ / Фото unsplash
І знову про розмір
Розмір сорочки – дуже важливий.
- Маленька створює незручності у русі, ти матимеш вигляд затиснутого чоловіка.
- Велика ж буквально змусить тебе справляти враження неохайної, недбалої людини.
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Складки
Складки на сорочці позбавляють тебе елегантності. Навіть може здатися, що ти не сприймаєш світ серйозно.Оце й усе. Та у підсумку вибір завжди за тобою – головне, щоб ти почував себе комфортно і не створював дискомфорт іншій людині, з якою йтимеш на побачення.