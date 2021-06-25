Cорочка – це важливо: 5 помилок, яких слід завжди уникати на побаченні

Коли мовиться про побачення, кожна деталь важлива. І навіть така проста, як сорочка – вона може додати шансів, а може все зіпсувати.

Поговоримо не про те, як носити сорочку загалом – це річ індивідуальна. Але на побачення її треба вдягати так, щоб справляти хороше враження.

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Одягаємо сорочку правильно

Тут секретів нема – треба тільки вкласти руки у рукави. Ну, і ще треба вирішити, чи будеш ти застібати гудзики і чи заправлятимеш сорочку у штани. Щоб це вирішити, погодься, науковий ступінь здобувати немає потреби.

Однак трохи більше подумати варто тоді, коли ти збираєшся на побачення.

Там, на побаченні, можеш повірити на слово, кожна деталь твого одягу, взуття та аксесуарів буде ретельно проаналізована.

Адже ці деталі в сукупності розкриють чимало про тебе. Наприклад, наскільки ти зацікавлений у зустрічі.

Ні, звісно, успіх побачення від сорочки не залежить. Але вона є важливим додатковим фактором. Фактором, щодо якого початківці часто припускаються помилок, яких насправді легко було б уникнути.



А сорочка – це не просто сорочка, а дещо, що про тебе розповідає / Фото unsplash

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Плями від поту

Плями від поту – неприйнятні.

Отже, або бери білу сорочку, де плями не будуть настільки помітні, або вдягай куртку (якщо погода дозволяє).

Або – придбай хороший дезодорант. А ще краще – переодягнися перед побаченням у чисте.

До слова, те ж стосується іншого штибу плям – зокрема, від їжі.

Підступні гудзики

Багато розстібнутих гудзиків – так, іноді це круто й сексуально, але не слід впадати в крайнощі і набувати безглуздого вигляду.

Два ж або три розстібнуті гудзики точно не будуть моветоном.

Офісний лук

Темпи життя зараз високі, всі це розуміють, тож не дивно, якщо ти не встигаєш перевдягтися між роботою і побаченням. Але це помилка!

Така сорочка, яка впродовж усього дня на тобі – точно не дуже чиста і не пахне свіжістю.

А ще й надає тобі перевтомленого вигляду.

Тож краще тримай окрему чисту сорочку в офісі на такі випадки, або – в машині.



Чиста сорочка – мастхевна підручна річ / Фото unsplash

І знову про розмір

Розмір сорочки – дуже важливий.

Маленька створює незручності у русі, ти матимеш вигляд затиснутого чоловіка.

Велика ж буквально змусить тебе справляти враження неохайної, недбалої людини.

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Складки

Складки на сорочці позбавляють тебе елегантності. Навіть може здатися, що ти не сприймаєш світ серйозно.

Оце й усе.– головне, щоб ти почував себе комфортно і не створював дискомфорт іншій людині, з якою йтимеш на побачення.