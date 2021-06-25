Поговорим не о том, как носить рубашку в целом – это штука индивидуальная. Но на свидание ее надо надевать так, чтобы производить хорошее впечатление.

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Одеваем рубашку правильно

Здесь секретов нет – надо только вложить руки в рукава. Ну, и еще надо решить, будешь ты застегивать пуговицы и будешь ли заправлять рубашку в брюки. А ч тобы это решить, согласись, ученую степень приобретать не требуется.

Однако чуть больше подумать стоит тогда, когда ты собираешься на свидание.

Там, на свидании, можешь поверить на слово, каждая деталь твоей одежды, обуви и аксессуаров будет тщательно проанализирована.

Ведь эти детали в совокупности раскроют немало о тебе. Например, насколько ты заинтересован во встрече.

Нет, конечно, успех свидания от рубашки не зависит. Но она является важным дополнительным фактором. Фактором, по которому начинающие часто допускают ошибки, которых на самом деле легко было бы избежать.



А рубашка – это не просто рубашка, а кое-что о тебе рассказывающая вещь / Фото unsplash

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Пятна от пота

Пятна от пота – неприемлемы.

Следовательно, либо бери белую рубашку, где пятна не будут столь заметны, либо одевай куртку (если погода позволяет).

Либо – приобрети хороший дезодорант. А еще лучше – переоденься перед свиданием в чистое.

К слову, то же касается другого рода пятен – в частности, от еды.

Коварные пуговицы

Много расстегнутых пуговиц – да, иногда это круто и сексуально, но не следует впадать в крайности и приобретать бессмысленный вид.

Две же или три расстегнутые пуговицы точно не будут моветоном.

Офисный лук

Темпы жизни сейчас высокие, все это понимают, поэтому не удивительно, если ты не успеваешь переодеться между работой и свиданием. Но это ошибка!

Такая рубашка, которая на протяжении всего дня на тебе – точно не очень чистая и не пахнет свежестью.

А еще и придает тебе переутомленный вид.

Поэтому лучше держи отдельную чистую рубашку в офисе в таких случаях, или – в машине.



Чистая рубашка – мастхевная подручная вещь / Фото unsplash

И снова о размере

Размер рубашки – очень важен.

Маленькая создает неудобства в движении, ты будешь выглядеть зажатым человеком.

Большая же буквально заставит тебя производить впечатление неряшливого, небрежного мужчины.

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Складки

Складки на рубашке лишают тебя элегантности. Даже может показаться, что ты не воспринимаешь мир серьезно.