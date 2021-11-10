Далеко не тільки Шотландія: країни, у яких чоловіки залюбки вдягають спідниці

10 листопада 2021 , 16:55
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Джерело:

24 канал

Якщо ти чуєш словосполучення "чоловік у спідниці", яка у думках виникає перша ж асоціація? Звісно, шотландець у кілті (і, найчастіше, ще й з волинкою у руках).

Насправді ж далеко не тільки у Шотландії чоловіки вдягають спідниці. Така форма одягу традиційною та звичною є і в інших регіонах світу – зараз про них і розповімо.

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Спідниця – це не одяг тільки для жінок

Нині заведено у більшості культур вважати, що спідниця – елемент жіночого гардероба. Але історія знає чимало народів, у яких чоловіки вдягали саме спідниці – і це геть не заважало їм бути воїнами, захисниками, здобувачами й усім іншим, що традиційно приписують представникам цієї статі.

Деякі з культур зберегли традицію вдягати спідницю й до сьогодні. Ось деякі з них, про які каже нам Wikipedia:

  • В Індії чоловіки вдягають спідницю мунду або лунгі (це довгий шмат тканини, яким обертають стегна).
  • У Греції військові гвардійці мають форму зі спідницею (фустанеллою) з 400 складок – у пам'ять про 400 років османського поневолення.
  • В Індонезії, на Шрі-Ланці, у Малайзії та Сінгапурі збереглася традиція вдягати саронг – ці спідниці забезпечують хорошу вентиляцію чоловікам у спекотному кліматі.


Єменські чоловіки без кинджала і спідниці з дому не виходять / Фото guillaumepetermann

  • У Ємені ж чоловіка без джамбії та фути (кинджала та спідниці) взагалі ніхто серйозно не сприймає.
  • У Кенії вдягають кікой, у Бірмі –  лончжі, на Гаваях – кікепи, на Фіджі – сулу (що, до слова, обов'язково для чиновників та поліцейських).
  • А ще спідниці вдягають у Саудівській Аравії (ізар), в Сомалі (макавіс саронг), у Таїланді (каомач), Камбоджі (сампот), на Філіппінах (малонг), Таїті (пареу) та Тонга (тупену). 
І от що цікаво: у 2021 році тренди у чоловічій моді показали, що спідниці не серед аутсайдерів. Як пише Pausemag, цьогоріч спідниці посіли аж 10 місце серед найпопулярніших елементів чоловічого одягу. 
Автор: Олесь Друкач