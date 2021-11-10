Насправді ж далеко не тільки у Шотландії чоловіки вдягають спідниці. Така форма одягу традиційною та звичною є і в інших регіонах світу – зараз про них і розповімо.

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Спідниця – це не одяг тільки для жінок

Нині заведено у більшості культур вважати, що спідниця – елемент жіночого гардероба. Але історія знає чимало народів, у яких чоловіки вдягали саме спідниці – і це геть не заважало їм бути воїнами, захисниками, здобувачами й усім іншим, що традиційно приписують представникам цієї статі.

Деякі з культур зберегли традицію вдягати спідницю й до сьогодні. Ось деякі з них, про які каже нам Wikipedia:

В Індії чоловіки вдягають спідницю мунду або лунгі (це довгий шмат тканини, яким обертають стегна).

У Греції військові гвардійці мають форму зі спідницею (фустанеллою) з 400 складок – у пам'ять про 400 років османського поневолення.

В Індонезії, на Шрі-Ланці, у Малайзії та Сінгапурі збереглася традиція вдягати саронг – ці спідниці забезпечують хорошу вентиляцію чоловікам у спекотному кліматі.



Єменські чоловіки без кинджала і спідниці з дому не виходять / Фото guillaumepetermann

У Ємені ж чоловіка без джамбії та фути (кинджала та спідниці) взагалі ніхто серйозно не сприймає.

У Кенії вдягають кікой, у Бірмі – лончжі, на Гаваях – кікепи, на Фіджі – сулу (що, до слова, обов'язково для чиновників та поліцейських).

А ще спідниці вдягають у Саудівській Аравії (ізар), в Сомалі (макавіс саронг), у Таїланді (каомач), Камбоджі (сампот), на Філіппінах (малонг), Таїті (пареу) та Тонга (тупену).

І от що цікаво: у 2021 році тренди у чоловічій моді показали, що спідниці не серед аутсайдерів. Як пише Pausemag, цьогоріч спідниці посіли аж 10 місце серед найпопулярніших елементів чоловічого одягу.