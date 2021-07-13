Зірка українського реаліті-шоу похизувалася пружними сідницями: гаряче фото

Фіналістка реаліті-шоу "Холостяк" Дана Оханська не втомлюється тішити своїх підписників гарячими фото. Цього разу красуня похизувалася пружними сідницями на фоні моря. Не дивно, що соковитий кадр надзвичайно сильно припав до душі її підписникам в мережі. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від Дани Оханської.

Красуня Дана Оханська відпочиває у Болгарії. Тож не дивно, що вона викладає світлини, на яких позує у купальниках або інших не менш спокусливих образах. Цього разу фіналістка "Холостяка" потішила своїх підписників пружними сідницями, які буквально заворожують.

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"Як минає ваше літо? Де встигли відпочити? Куди збираєтеся?", – буквально засипала питаннями своїх підписників Дана.

Її прихильники не лише поділилися планами на літо, а й були максимально щедрими на компліменти. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Красуня";

"Рятувальниця Малібу";

"Шикарний горішок";

"Надзвичайно гаряча";

"Неможливо бути такою привабливою";

"Класне фото".

Ми буквально закликаємо підписатися на Дану Оханську. На сторінці красуні завжди дуже і дуже спекотно. Тож не проґав порцію краси та спокуси від фіналістки "Холостяка"!

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