Звезда украинского реалити-шоу похвасталась упругими ягодицами: горячее фото
Источник:инстаграм Даны Оханской
Финалистка реалити-шоу "Холостяк" Дана Оханская не устает радовать своих подписчиков горячими фото. На этот раз красавица похвасталась упругими ягодицами на фоне моря. Неудивительно, что сочный кадр очень сильно понравился ее подписчикам в сети. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от Даны Оханской.
Красавица Дана Оханская отдыхает в Болгарии. Неудивительно, что она публикует фотографии, на которых позирует в купальниках или других не менее соблазнительных образах. На этот раз финалистка "Холостяка" порадовала своих подписчиков упругими ягодицами, которые буквально завораживают.
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"Как проходит ваше лето? Где успели отдохнуть? Куда собираетесь?", – буквально засыпала вопросами своих подписчиков Дана.
Ее поклонники не только поделились планами на лето, но и были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Красотка";
- "Спасительница Малибу";
- "Шикарный орешек";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Невозможно быть такой привлекательной";
- "Классное фото".
Мы буквально призываем подписаться на Дану Оханскую. На странице красавицы всегда очень и очень жарко. Поэтому не упусти порцию красоты и соблазна от финалистки "Холостяка"!
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