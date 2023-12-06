Хотів підігріти електромобіль: у Данії спалахнула пожежа через тостер

Ми бачили різне, але таке – вперше. Так, у Данії чоловік вирішив оригінальним способом нагріти акумулятор свого електромобіля. А використав він для цього звичайнісінький тостер.

Відтак, до власників електромобілів звернулася поліція Данії. Правоохоронці попрохали їх не користуватися побутовою технікою задля нагріву акумулятора автівок. А наштовхнув їх на це випадок, внаслідок якого спалахнула пожежа.

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Через тостер спалахнув автомобіль

За наявною інформацією, стався цей прикрий випадок 2 грудня у комуні Стенлілл. Вона розташована за 60 кілометрів на південний захід від Копенгагена.

Там у суботу власник електромобіля, який він припаркував під навісом поблизу дому, наробив чимало галасу. Він вирішив на передню частину транспортного засобу поставити тостер. Як зазначають правоохоронці, зробив він це, "щоб зігріти акумулятор".

Автомобіль і навіс згоріли, а сусідній будинок також зазнав певних пошкоджень від дії високої температури. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав,

– додали там.



Поліція закликає власників електромобілів так не робити / Фото user6702303

У поліції наголосили, що використовувати цей метод задля нагрівання елементів живлення "наполегливо не рекомендують". Ба більше, горе-власникові електромобіля загрожує ще й штраф, адже він порушив правила безпеки. Правда, поліцейські не назвали марку транспортного засобу.

Раніше ми розповідали про надзвичайно наполегливого чоловіка. Мешканець Великої Британії провалив 59 разів теоретичний тест на отримання прав. Але з 60 спроби йому таки вдалося досягнути бажаного результату.

Крім того, він навіть отримав похвалу за свою "дивовижну" відданість справі. Кажуть, що він витратив 1380 фунтів стерлінгів (близько 64 тисячі гривень), а також близько 60 годин на процес в екзаменаційному центрі у Реддічі.