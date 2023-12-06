Следовательно, к владельцам электромобилей обратилась полиция Дании. Правоохранители попросили их не пользоваться бытовой техникой для нагрева аккумулятора автомобилей. А натолкнул их на это случай, в результате которого вспыхнул пожар.

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Из-за тостера вспыхнул автомобиль

По имеющейся информации, произошел этот досадный случай 2 декабря в коммуне Стэнлилл. Она расположена в 60 километрах юго-западнее Копенгагена.

Там в субботу владелец электромобиля, который он припарковал под навесом у дома, наделал немало шума. Он решил на переднюю часть транспортного средства поставить тостер. Как отмечают правоохранители, сделал он это, "чтобы согреть аккумулятор".

Автомобиль и навес сгорели, а соседний дом также получил определенные повреждения от воздействия высокой температуры. К счастью, в результате пожара никто не пострадал,

– добавили там.



Полиция призывает владельцев электромобилей так не делать / Фото user6702303

В полиции подчеркнули, что использовать этот метод для нагревания элементов питания "упорно не рекомендуют". Более того, горе-владельцу электромобиля грозит еще и штраф, ведь он нарушил правила безопасности. Правда, полицейские не назвали марку транспортного средства.

Раньше мы рассказывали о чрезвычайно настойчивом мужчине. Житель Великобритании провалил 59 раз теоретический тест на получение прав. Но с 60 попытки ему удалось добиться желаемого результата.

Кроме того, он даже получил похвалу за свою "удивительную" преданность делу. Говорят, что он потратил 1380 фунтов стерлингов (около 64 тысяч гривен), а также около 60 часов на процесс в экзаменационном центре в Реддиче.