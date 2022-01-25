Дарія Білодід знялася у зухвалому образі: спокусливі фото дзюдоїстки

25 січня 2022 , 01:51
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Джерело:

інстаграм Дарії Білодід

Цього разу під нашим прицілом спокуслива Дарія Білодід. Українська дзюдоїстка розбурхала мережу світлинами, на яких вона постала у зухвалому образі.

Для зйомки, яка проводилася у тренажерному залі, Дарія Білодід позувала у чорному боді. Доповнювали спокусливий образ дзюдоїстки панчохи. А вишенькою – так би мовити – на торті є неслухняні локони красуні.

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Не дивно, що світлини Дарії Білодід припали до душі не лише нашій редакції, а й армії прихильників красуні. Про це свідчать кілька десятків тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Справжня пожежа";
  • "Що ж це коїться?";
  • "Що за бомба?";
  • "Сексуальна дівчинка";
  • "Красива лялечка";
  • "Маєш розкішний вигляд";
  • "Надзвичайна";
  • "Шикарна дівчина";
  • "Дуже солодко";
  • "Погана дівчинка";
  • "Даша, ти дуже крута".


Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід


Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід


Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід

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Ми, мусимо зізнатися, добряче залипли над світлинами Дарії Білодід. Тебе ж ми, якщо ти досі цього не зробив, закликаємо підписатися на українську дзюдоїстку. Тобі не складно, а їй однозначно буде приємно!

Автор: Назарій Лазур