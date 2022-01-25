Дарія Білодід знялася у зухвалому образі: спокусливі фото дзюдоїстки
Джерело:інстаграм Дарії Білодід
Цього разу під нашим прицілом спокуслива Дарія Білодід. Українська дзюдоїстка розбурхала мережу світлинами, на яких вона постала у зухвалому образі.
Для зйомки, яка проводилася у тренажерному залі, Дарія Білодід позувала у чорному боді. Доповнювали спокусливий образ дзюдоїстки панчохи. А вишенькою – так би мовити – на торті є неслухняні локони красуні.
Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови
Не дивно, що світлини Дарії Білодід припали до душі не лише нашій редакції, а й армії прихильників красуні. Про це свідчать кілька десятків тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Справжня пожежа";
- "Що ж це коїться?";
- "Що за бомба?";
- "Сексуальна дівчинка";
- "Красива лялечка";
- "Маєш розкішний вигляд";
- "Надзвичайна";
- "Шикарна дівчина";
- "Дуже солодко";
- "Погана дівчинка";
- "Даша, ти дуже крута".
Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід
Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід
Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід
Насолоджуйся Катаріна Мазепа з оголеним бюстом показала, як потрібно їсти морозиво
Ми, мусимо зізнатися, добряче залипли над світлинами Дарії Білодід. Тебе ж ми, якщо ти досі цього не зробив, закликаємо підписатися на українську дзюдоїстку. Тобі не складно, а їй однозначно буде приємно!