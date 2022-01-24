Цього разу володарка титулу "Міс Відень" показала, як потрібно правильно їсти морозиво. Дивно, що воно не розтануло під час створення кадру, яким Катаріна Мазепа поділилася в мережі.

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А все тому, що на світлині вона позує у коротеньких джинсових шортиках, а також вкороченому рожевому светрі. Останній дозволяє вдосталь намилуватися не лише сталевим пресом нашої героїні, а й її бюстом.

"Вони можуть вкрасти рецепт, але смак ніколи не буде таким же", – написала вона під публікацією.

Ми, звичайно ж, не надто зрозуміли ребус Катаріни Мазепи. Та й не впевнені, що потрібно загострювати увагу на цьому. Натомість ми б дуже хотіли бути на місці відерця з морозивом, яке красуня тримає у руках. Солідарні з нами її підписники, які залишили безліч лайків, а також коментарів:

"Твоя краса заворожує";

"Найкраще фото, яке я бачив за весь час";

"Ти абсолютно надзвичайна";

"Приголомшлива крихітка";

"Ти дуже красива. Я закоханий у тебе";

"Ти моя найзаповітніша мрія";

"Найспокусливіша жінка у мережі";

"Ти викрала моє серце";

"У твоїх бездонних очах можна втопитися";

"Чарівна та сексуальна";

"Дівчинко, я в захваті від тебе".



Катаріна Мазепа поділилася пікантним кадром / Фото з інстаграму Мазепи

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Катаріна Мазепа подобається кожному, хто слідкує за нею в інстаграмі. Ти, якщо досі цього не зробив, – підпишися на володарку титулу "Міс Відня". Це дозволить тобі одним з перших милуватися пікантними кадрами, які з'являються на її сторінці.