Чарівна Даша Трегубова наприкінці весни потішила нас спокусливою зйомкою. А ще телеведуча дозволила нам заглянути за лаштунки знімального процесу, поділившись роликом з бекстейджу. Сама ж зйомка була присвячена Дню меланоми у світі. На відео можна побачити, як чарівна красуня сором'язливо прикриває свій оголений бюст піонами. На цей ролик можна дивитися знову і знову.

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"Отримала від вас багато компліментів моєму фото з піонами. Тож показую бекстейдж нашої зйомки", – написала вона під постом.

Підписники і цього разу засипали її не лише лайками, а й коментарями. Традиційно залишаємо тобі найкращі з них:

"Яка ж ви красива. Дивитися – не надивитися";

"Без квітів було б ще цікавіше";

"Боже, яка ж ви прекрасна";

"Чарівна";

"Люблю такі букети";

"Ви просто неймовірна";

"Ви справжня королева краси";

"Справжній секс";

"Дуже красиво й еротично".

Ми теж у захваті від Даші Трегубової. Тож не забудь поставити лайк під відео з бекстейджу. А ще ми рекомендуємо підписатися на телеведучу, щоб не пропустити порцію гаряченького від красуні!

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