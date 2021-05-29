Чарівна Даша Трегубова наприкінці весни потішила нас спокусливою зйомкою. А ще телеведуча дозволила нам заглянути за лаштунки знімального процесу, поділившись роликом з бекстейджу. Сама ж зйомка була присвячена Дню меланоми у світі. На відео можна побачити, як чарівна красуня сором'язливо прикриває свій оголений бюст піонами. На цей ролик можна дивитися знову і знову.
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"Отримала від вас багато компліментів моєму фото з піонами. Тож показую бекстейдж нашої зйомки", – написала вона під постом.
Підписники і цього разу засипали її не лише лайками, а й коментарями. Традиційно залишаємо тобі найкращі з них:
- "Яка ж ви красива. Дивитися – не надивитися";
- "Без квітів було б ще цікавіше";
- "Боже, яка ж ви прекрасна";
- "Чарівна";
- "Люблю такі букети";
- "Ви просто неймовірна";
- "Ви справжня королева краси";
- "Справжній секс";
- "Дуже красиво й еротично".
Ми теж у захваті від Даші Трегубової. Тож не забудь поставити лайк під відео з бекстейджу. А ще ми рекомендуємо підписатися на телеведучу, щоб не пропустити порцію гаряченького від красуні!
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