Стронгмен кинув виклик зірці UFC: чи зможе Дастін Пор'є пройти нове випробування – відео

На перший погляд, стронгмен Браян Шоу і зірка UFC Дастін Пор'є можуть здатися абсолютно різними. Один з них – силач світового класу зростом 202 сантиметри та вагою 200 кілограмів. Натомість боєць UFC важить усього 90 кілограмів при зрості 190 сантиметрів. Тож цікаво глянути, як сила та габарити впливають на виконання абсолютно однакових завдань.

Якщо ти бодай трохи слідкуєш за бійцем UFC, то знаєш, що розмір і груба сила – не формула успіху. Адже Дастін Пор'є у нещодавньому ролику уже боровся з Браяном Шоу на октагоні. Це було те ще видовище. Тож тепер стронгмен вирішив запросити Дастіна на свою територію.

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Браян Шоу запропонував "силову війну": серію вправ, натхненних кросфітом, які перевірять серцево-судинну систему, а також силу обох спортсменів.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Змагання починається з підйомів медболів. Їм потрібно було виконати 10 повторень. Зазначимо, що для Пор'є м'яч важить 36 кілограмів. У Шоу, звичайно ж, важчий м'яч – 56 кілограмів. Для зарахування кожного повторення потрібно підняти медбол на плече, а потім утримувати його там, використовуючи лише одну руку.

Пор'є впорався з цією вправою швидше. І тут є певна логіка: він спритніший, а також підіймає легший медбол. Сам же спортсмен зауважив, що лише розігрівається, натякаючи на те, що попереду цікавіше.

Наступний раунд – поштовх танка (варіант тренування на санях, де колісний візок можна відрегулювати для забезпечення додаткового опору).

"Я граю в лови, але я цілком упевнений у цій вправі", – каже Шоу.

Дивися, як Браян Шоу та Дастін Пор'є справляються з фітнес-випробуванням:

І він правий. Свої два кола він завершує за 16,28 секунди, а от Пор'є для цього необхідно 19,49 секунди. Боєць UFC намагається пояснити перемогу стронгмена у цьому змаганні тим, що у Шоу більше сідничних м'язів.

Третє випробування – тай-брейк. Воно складається з 30 поштовхів штанги з землі. Шоу каже, що це – кардіо-сесія. Першим, що не дивно, справляється Шоу. Свої 30 підйомів 40-кілограмової штанги він виконує швидше, ніж Пор'є встигає підіймати свою 22-кілограмову.

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Задля справедливості зауважимо, що наприкінці цього випробування обоє спортсменів стомлені та стікають потом. Але варто констатувати, що Шоу цього разу переміг. Завів Дастіна на свою територію та "взув" його.