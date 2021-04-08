Карантинні обмеження змушують спортсменів усе частіше знімати кумедні ролики, в яких вони демонструють свої фізичні можливості. А ми цьому, звичайно ж, раді. Адже завжди цікаво спостерігати за тим, як вони кидають собі божевільні виклики та намагаються з ними впоратися. Цього разу боєць UFC зійшовся на рингу зі стронгменом. І це видовище не для слабкодухих.

У новому ролику чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор'є зійшовся у бою з Браяном Шоу. Бодибілдер став його спаринг-партнером на тренуванні з MMA у тренажерному залі. Дивися, чи допоможе спритність Дастіна впоратися з чималеньким Браяном.

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Ризики боротьби з найсильнішими чоловіками світу стали очевидними минулого тижня, коли стронгмен Едді Голл відправив у повітря олімпійського гімнаста Ніла Вілсона після того, як той отримав сильний удар у груди.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Проте, цього тижня ми маємо справу не з гімнастом, а бійцем UFC. Дастін Пор'є точно не нагадуватиме пір'їнку на рингу. Принаймні, ми на це надіємося. Що стосується його суперника, то Браян Шоу – чотириразова найсильніша людина у світі. Тож бій буде ефектним.

На папері це протистояння здається дивним. Зріст Шоу – 202 сантиметри, а його вага – майже 200 кілограмів. А відносно невеликий Пор'є важить 90 кілограмів при зрості 190 сантиметрів. Однак, на відміну від Вілсона, Пор'є виявився одним з найсильніших бійців UFC, який свого часу нокаутував Конана МакГрегора.

На першій же хвилині ролика Пор'є буквально навчає Шоу боксувати. Після цього вони переходять до роботи з матом. Шоу радісно пропонує ударити його якомога сильніше. Як ти вже зрозумів, він ніяк на цей удар не відреагував. Чого не скажеш про Пор'є, котрий відлетів, коли те ж спробував зробити Шоу. Підозрюємо, далі буде спекотно. Нарешті вони удвох приступають до роботи. Гарантуємо, щоб тобі сподобається цей божевільний спаринг.

"Я збираюся подивитися, чи зможу зрушити його з місця... Але я щойно бачив, як цей хлопець підняв гантель, яка важить стільки ж, скільки я", – каже не без страху Пор'є.

Дивися, як боєць UFC зійшовся у поєдинку зі стронгменом:

У битві можна побачити, як Пор'є використовує свої навички MMA, щоб перемогти сильного Шоу. Ми просто боїмося собі уявити, що б сталося, якби такими вміннями володів стронгмен. Це була б справжня руйнівна машина. А тобі ми ні в якому разі не рекомендуємо намагатися зробити щось подібне. Хіба ти теж важиш 200 кілограмів.

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