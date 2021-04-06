5 частин тіла, з яких татуювання стираються найшвидше: як це виправити

Ти давно мріяв про татуювання. Вибрав собі нарешті ескіз і місце, куди його нанести. І тут за кілька років виявляєш, що воно втратило свій колір та яскравість. А все це тому, що ти вибрав саме ту частину тіла, на якій малюнки не затримуються надовго. Але ми знаємо, як це виправити.

Недостатньо просто нанести татуювання. Потрібно ще й правильно за ним доглядати, якщо ти хочеш, щоб воно зберігало свою первозданну красу якомога довше. Але спочатку ми розповімо, на яких частинах тіла малюнки стираються найшвидше.

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Долоні

Навіть якщо ти не ходиш до спортзалу, це частина тіла, яку ми використовуємо щодня. Тож це неабияк ускладнює збереження чорнил у тому стані, в якому вони були у перший же день. Те ж стосується пальців. Ти можеш зробити там татуювання, але повинен розуміти, що з імовірністю 99% малюнок почне виглядати розмитим і втратить свій колір.

Татуювання на руках

Не лише долоні, а й уся рука. Ця частина тіла зазвичай піддається впливу сонця (що є серйозною помилкою, через яку малюнки вицвітають). Тож ти повинен пам'ятати, що сонце – найлютіший ворог чорнила. Крім того, кольорові тату на руках виглядатимуть не так насичено, якщо порівнювати їх з чорними. Усе це тому, що темний пігмент краще проникає у шкіру.



Руки найчастіше потрапляють під вплив прямого сонячного проміння / Фото Unsplash

На ногах

Це пов'язано з тим, що більшу частину дня ми носимо взуття та шкарпетки. Це викликає тертя та впливає на колір і зовнішній вигляд татуювання.

На ліктях

В основному на ліктях татуювання можуть зникати або втрачати свою красу через постійне згинання рук і спирання на них. Якщо ти збираєшся набити тату у цій зоні, постарайся зробити його на згині руки.



Татуювання у зоні ліктя можуть стиратися через постійне згинання руки / Фото Unsplash

Пахви або всередині руки

З тієї ж причини, що і лікті. Твої руки перебувають у постійному русі, тому це викликає тертя та з часом пошкоджує татуювання.

Але не все так страшно. Якщо ти все ж хочеш набити татуювання в одній з цих зон, то тобі потрібно буде краще доглядати за ним. Ми розповімо, як зробити так, щоб татуювання довше зберігали свій зовнішній вигляд.

1. Зволожуй

Подальший догляд за татуюванням надзвичайно важливий. Ти повинен не забувати використовувати зволожувальний крем в області малюнка, щоб шкіра залишалася здоровою. Це допоможе малюнку не лише швидше зажити, але й довше зберігатися. Експерти рекомендують антибактеріальні засоби без аромату на водній основі.

2. Уникай сонця

Дуже важливо уникати потрапляння сонця на татуювання у перші кілька тижнів. Бажано тримати цю область закритою та використовувати сонцезахисний крем з найвищим числом SPF навіть після того, як тату заживе. Пам'ятай, що сонце вкрай негативно впливає на малюнки на тілі.



Намагайся у перші кілька тижнів уникати потрапляння сонця на татуювання / Фото Unsplash

3. Уникай тісного одягу

Тісний одяг створює тертя. А тертя викликає стирання татуювань. Тому, наскільки це можливо, використовуй вільний одяг на тих зонах, де ти вирішив нанести татуювання.

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Прислухайся до цих порад, щоб тату на твоєму тілі тішило тебе якомога довше. А також пам'ятай про максимальний захист від сонця. Пляжний сезон же уже на носі!