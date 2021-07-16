Де сховати цінні речі вдома: 10 таємних – і не дуже – місць

Готівка, паспорти, ювелірні вироби – та багато чого ми можемо вважати цінними речами. І час до часу виникає потреба їх заховати – саме вдома.

Причина неважлива – чи то від чужинців, чи то від свояків, чи від дітей, чи від дорослих. Треба – значить, треба. І ми розповімо, де.

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Що використати замість сейфа або йому на допомогу

Безумовно, хороший сейф – це хороший варіант (може й найкращий). Однак у The Art of Manliness запевняють, що вдома є багато інших місць, які можна вважати не менш безпечними.

Книга-сейф

Знайди книгу (бажано з довгою й нудною назвою – щоб проханим чи непроханим гостям не кортіло її погортати), яку ти не будеш більше читати. І зроби з неї коробку (так, так, саме як у шпигунських фільмах – вирізавши серединку).

Стара порожнина

Порожнини у старих речах – непогане місце для зберігання цінностей. Наприклад, у порохотягу, телевізорі чи компі, які лежать без діла, бо давно застаріли. Головне, не забути про схованку саме тоді, коли ці речі поїдуть на смітник.

Чіпси

Можна взяти коробку від круглих чіпсів (не називаємо марку, але ти її чудово знаєш). Але не треба просто класти туди рулон грошей – спершу виріж дно, заклади вище картонну перетинку, щоб утворилося таємне відділення. Навряд чи злодій з'їсть усі твої чіпси, щоб добратися до тайника.



Злодії зазвичай знають, де та що шукати, але їх можна перехитрити / Фото unsplash

Секретне відділення у шухляді

Під дном або біля задньої стінки. Класика жанру – такий метод використовують століттями. Він настільки банальний, що злодій може про нього навіть не подумати. А якщо це ще й буде шухляда на кухні, зверху наповнена старим посудом – так взагалі чудово.

Написи для відвертання уваги

Будь-яке місце можна зробити таємним, наліпивши на нього табличку. Наприклад, "дитяча білизна", "прання на завтра" або й "старі підручники".

Банка від фарби

Стара банка з фарбою – не такий вже й рідкісний аксесуар у підвалі чи на балконі. Жоден грабіжник не буде перебирати колекцію старих банок у надії, що в одній із них – скарб.

Аптечка

Злодії зазвичай перевіряють аптечки, але не забирають їх. Тож заховати якусь цінність в одній з пляшок або в рулоні вати – можна спробувати. Хоча щось надто цінне там дійсно тримати не варто.



Чи є вдома безпечні місця для цінностей? Начебто, начебто... / Фото unsplash

Псевдосантехніка

Складний спосіб, але надійний. Треба на кухні або у ванні встановити трубу, яка насправді не труба і нікуди не веде. Але злодії того знати не будуть.

Тримач туалетного паперу

Корисна дрібниця, яка, бува, має порожнину. Заховати туди якусь невелику "заначку" (гроші або, наприклад, флешку) – можна.

Морозильна камера

Грабіжники можуть заглянути в морозильну камеру – вони знають, що це популярне місце сховку. Але заховати якусь цінність не перед очима, а всередину замороженої їжі – не завжди погана ідея. Якщо, звісно, саме ти будеш займатися її розморозкою і приготуванням, коли прийде час.

Сам розумієш, якщо цю інформацію знаєш ти – то це не означає, що її не знають злодії. Так що мотай на вус, але й добре думай – чи користуватися цими порадами, а чи таки придбати надійний сейф.

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