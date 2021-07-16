Причина не важна – то ли от чужаков, то ли от свояков, то ли от детей, то ли от взрослых. Надо – значит, надо. И мы расскажем, где.
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Что использовать вместо сейфа или ему в помощь
Безусловно, хороший сейф – это хороший вариант (может и лучший). Однако в The Art of Manliness уверяют, что дома есть много других мест, которые можно считать не менее безопасными.
Книга-сейф
- Найди книгу (желательно с длинным и скучным названием – чтобы желанным или незваным гостям не хотелось ее полистать), которую ты не будешь больше читать. И сделай из нее коробку (да, да, именно как в шпионских фильмах – вырезав серединку).
Старая полость
- Полости в старых вещах – неплохое место для хранения ценностей. Например, в пылесосе, телевизоре или компьютере, которые лежат без дела, потому что давно устарели. Главное, не забыть о тайнике именно тогда, когда эти вещи поедут на свалку.
Чипсы
- Можно взять коробку от круглых чипсов (не называем марку, но ты ее прекрасно знаешь). Но не надо просто класть туда рулон денег – сначала вырежь дно, заложи выше картонную перегородку, чтобы образовалось секретное отделение. Вряд ли вор съест все твои чипсы, чтобы добраться до тайника.
Воры обычно знают, где и что искать, но их можно перехитрить / Фото unsplash
Секретное отделение в ящике
- Под дном или у задней стенки. Классика жанра – такой метод используют веками. Он настолько банален, что вор может о нем даже не подумать. А если это еще и будет ящик на кухне, сверху наполненный старой посудой – так вообще замечательно.
Надписи для отвлечения внимания
- Любое место можно сделать тайным, налепив на него табличку. Например, "детское белье", "стирка на завтра" или даже "старые учебники".
Банка от краски
- Старая банка с краской – не такой уж и редкий аксессуар в подвале или на балконе. Ни один грабитель не будет разбирать коллекцию старых банок в надежде, что в одной из них – сокровище.
Аптечка
- Воры обычно проверяют аптечки, но не забирают их. Поэтому спрятать какую-то ценность в одной из бутылок или в рулоне ваты – можно попробовать. Хотя что-то слишком ценное там действительно держать не стоит.
Есть дома безопасные места для ценностей? Вроде, вроде... / Фото unsplash
Псевдосантехника
- Сложный способ, но надежный. Надо на кухне или в ванной установить трубу, которая на самом деле не труба и никуда не ведет. Но воры этого же знать не будут.
Держатель туалетной бумаги
- Полезная мелочь, которая часто имеет полость. Спрятать туда какую-то небольшую "заначку" (деньги или, например, флешку) – можно.
Морозильная камера
- Грабители могут заглянуть в морозильную камеру – они знают, что это популярное место сокрытия. Но спрятать какую-то ценность не на виду, а внутрь замороженной пищи – не всегда плохая идея. Если, конечно, именно ты будешь заниматься ее разморозкой и приготовлением, когда придет время.
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