Демі Мур знялася разом зі своїми доньками у купальниках: спокусливі фото

Сексуальна актриса Демі Мур потішила своїх підписників гарячими фото. На них колишня дружина Брюса Вілліса позує разом зі своїми доньками у купальниках. Ефектні фото красуні зробили у рамках рекламної кампанії бренду Andie Swim.

Над ефектними світлинами Демі Мур та її доньок від попереднього шлюбу працювала фотографиня Кесс Берд. Зауважимо, що ідея позувати для модного бренду належить самій актрисі. Воно й не дивно, адже саме вона була однією з перших, хто інвестував кошти в Andie Swim.

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Серія спекотних фотографій, на яких позує Демі Мур, а також її доньки Румер, Скаут і Таллула набрали понад 80 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Надзвичайно красиві";

"Моя улюблена жінка";

"Приголомшлива сімейка";

"Люблю тебе, Демі Мур";

"Королева";

"Справжні сестри";

"Найкрасивіша сім'я мережі";

"Перезавантаження "Ангелів Чарлі".

Демі Мур та її доньки однозначно заслуговують на твій лайк. А ще ти можеш підписатися на актрису, щоб не проґавити свіженькі пости від красуні!

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