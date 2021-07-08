Деми Мур снялась вместе со своими дочерьми в купальниках: соблазнительные фото

Сексуальная актриса Деми Мур порадовала своих подписчиков горячими фото. На них бывшая жена Брюса Уиллиса позирует вместе со своими дочерьми в купальниках. Эффектные фото красавицы сделали в рамках рекламной кампании бренда Andie Swim.

Над эффектными фотографиями Деми Мур и ее дочерей от предыдущего брака работала фотограф Кэсс Берд. Заметим, что идея позировать для модного бренда принадлежит самой актрисе. Оно и неудивительно, ведь именно она была одной из первых, кто инвестировал средства в Andie Swim.

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Серия жарких фотографий, на которых позирует Деми Мур, а также ее дочери Румер, Скаут и Таллула набрали более 80 тысяч лайков. Не обошлось и без безумного количества комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

"Чрезвычайно красивые";

"Моя любимая женщина";

"Потрясающая семейка";

"Люблю тебя, Деми Мур";

"Королева";

"Настоящие сестры";

"Самая красивая семья сети";

"Перезагрузка "Ангелов Чарли".

Деми Мур и ее дочери однозначно заслуживают на твой лайк. А еще ты можешь подписаться на актрису, чтобы не упустить свеженькие посты от красавицы!

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