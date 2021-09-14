День за графіком Кріштіану Роналду: бодибілдер розповів, що сподобалося, а що – ні

Бодибілдер і блогер з ніком MattDoesFitness кинув собі чергове випробування. Цього разу він спробував провести день за графіком зірки футболу Кріштіану Роналду. А це означає, що він відтворить повноцінний режим тренувань спортсмена, а також його дієту.

Фактура Кріштіану Роналду викликає непідробний захват. Тож не дивно, що він надихнув нашого нового героя спробувати провести день за графіком футболіста.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Бодибілдер провів день за графіком Кріштіану Роналду

Після сніданку, що складається з омлету з яєчного білка, миски цільнозернових пластівців і апельсинового соку, Метт відправляється на поле. Там і пройде його перше тренування. На нього очікує "стрільба" по воротах з Коннором Коллінзом, воротарем місцевої команди. Його перша спроба забити м'яч... не надто вдалася.

"Я відчуваю, що повинен вибирати силу або точність. Якщо я намагаюся прицілитися туди, куди він летить, він просто тече до мети, але щойно пробую – він пролітає багато кілометрів", – жартома зауважує Метт.

Настав час для другої трапези. Мовиться про салат з тунцем з помідорами, цибулею, яйцями та оливками. Це їжа, яку Роналду споживає перед тренуванням ніг. Усі вправи виконуються без відпочинку між підходами. Перший раунд, націлений на квадрицепси, сідниці та підколінні сухожилля, охоплює:

місток на одній нозі,

зворотний випад,

присідання.

Що ж стосується другого раунду, то він призначений для розвитку сили нижньої частини тіла, включаючи:

підйом ніг, лежачи на боці,

випад гантелей з ходьбою,

присідання зі стрибком.

Третій і останній раунд складається з:

перехресних випадів,

спліт-присідань,

присідань з власною вагою,

присідань зі стрибком.

"Мені приємно, що я це зробив. Я виконав весь цей обсяг за дуже короткий проміжок часу, але було досить інтенсивно, адже це не було відновленням, і моє кардіо не дуже хороше", – зауважує він.

Дивися відео, як бодибілдер прожив день за графіком Кріштіану Роналду:

Їжа після тренування – ще один салат, але цього разу з куркою. Після цього на нього очікує швидке плавання, яке завершується ще одним прийомом їжі, багатим на білок. У цьому випадку риба-меч. Остання ж страва за день, яку споживає Роналду, – курячий салат.

"Їжа була досить хорошою. Я б, ймовірно, захотів трохи більше вуглеводів тут і там, але в цілому я був би щасливий дотримуватися цієї дієти. Білок надзвичайно високий, їжа була досить приємною", – ділиться емоціями Метт.

Тобі сподобається Алфавітний виклик: як ім'я та прізвище допоможуть прокачати твоє тіло

Як бачиш, прожити день за графіком Кріштіану Роналду – не така уже й кепська ідея. Але нашому героєві ще дуже і дуже казково пощастило, що він не додав до рутини повноцінний футбольний матч. Гарантуємо, його задоволення було б не настільки високим.