Бодибилдер и блогер с ником MattDoesFitness бросил себе очередное испытание. На этот раз он попытался провести день по графику звезды футбола Криштиану Роналду. А это значит, что он воссоздает полноценный режим тренировок спортсмена, а также его диету.

Фактура Криштиану Роналду вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что он вдохновил нашего нового героя попробовать провести день по графику футболиста.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Бодибилдер провел день по графику Криштиану Роналду

После завтрака, состоящего из омлета из яичного белка, миски цельнозерновых хлопьев и апельсинового сока, Мэтт отправляется на поле. Там и пройдет его первая тренировка. Его ожидает "стрельба" по воротам с Коннором Коллинзом, вратарем местной команды. Его первая попытка забить мяч... не слишком удалась.

"Я чувствую, что должен выбирать силу или точность. Если я пытаюсь прицелиться туда, куда он летит, он просто течет к цели, но как только пробую – он пролетает много километров", – шутя замечает Мэтт.

Пришло время для второй трапезы. Говорится о салате с тунцом с помидорами, луком, яйцами и оливками. Это пища, которую Роналду потребляет перед тренировкой ног. Все упражнения выполняются без отдыха между подходами. Первый раунд, нацеленный на квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия, включает:

мостик на одной ноге,

обратный выпад,

приседания.

Что же касается второго раунда, то он предназначен для развития силы нижней части тела, включая:

подъем ног, лежа на боку,

выпад гантелей с ходьбой,

приседания со скачком.

Третий и последний раунд состоит из:

перекрестных выпадов,

сплит-приседаний,

приседаний с собственным весом,

приседаний со скачком.

"Мне приятно, что я это сделал. Я выполнил весь этот объем за очень короткий промежуток времени, но было достаточно интенсивно, ведь это не было восстановлением, и моё кардио не очень хорошее", – отмечает он.

Смотри видео, как бодибилдер прожил день по графику Криштиану Роналду:

Еда после тренировки – еще один салат, но на этот раз с курицей. После этого его ожидает быстрое плавание, которое завершается еще одним приемом пищи, богатой белком. В этом случае рыба-меч. Последнее блюдо в день, потребляемое Роналду, – куриный салат.

"Еда была довольно хорошей. Я бы, вероятно, захотел немного больше углеводов здесь и там, но в целом я был бы счастлив придерживаться этой диеты. Белок чрезвычайно высокий, еда была довольно приятной", – делится эмоциями Мэтт.

Тебе понравится Алфавитный вызов: как имя и фамилия помогут прокачать твоё тело

Как видишь, прожить день по графику Криштиану Роналду – не такая уж плохая идея. Но нашему герою еще очень и очень сказочно повезло, что он не добавил к рутине полноценный футбольный матч. Гарантируем, его удовлетворение было бы не столь высоким.