Держсекретар США Блінкен зіграв на гітарі у київському барі та навіть заспівав

Державний секретар США Ентоні Блінкен 14 травня відвідав українську столицю. Після головної програми, зокрема й зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Блінкен відвідав київський бар Barmen Dictat.

У барі відбувався виступ місцевого гурту, і Блінкен долучився до нього на сцені. Урядовець взяв до рук гітару та зіграв пісню Ніла Янга "Rockin' In The Free World".

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Блінкен у Києві заграв на гітарі та заспівав: як це було

Kyiv Independent розпитав бар про подію, і там її підтвердили, але без подробиць – з міркувань безпеки. А проте у мережі вже з'явилися кілька відео виступу Блінкена.

Держсекретар США висловив підтримку Україні та заграв на гітарі: дивіться відео АР

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З вами Сполучені Штати, з вами більша частина світу. І вони борються не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами,

– сказав присутнім перед своїм виступом Ентоні Блінкен.

Зауважимо, публічні музичні виступи Ентоні Блінкена – не така вже й рідкість, він славиться своєю любовю до мистецтва. Скажімо, торік, у 2023, на одному з офіційних заходів Держсекретар США виконав кавер на пісню Мадді Вотерса Hoochie Coochie Man.

Блінкен співає і грає на гітарі на сцені київського бару: дивіться відео C-SPAN

Візит штатівського Держсекретаря до Києва був неанонсованим.

Заявлена ключова мета його – обговорити з нашою владою подробиці застосування військової допомоги США з нового пакета.

США з нового пакета. А також щоб "надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій хвилині".

українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій хвилині". Поточну ситуацію на фронті протистояння України російській агресії також вдалося обговорити, як і загалом підтримку українських військових і співпрацю в оборонній сфері.

Президент Зеленський в оповіді про зустріч із Блінкеном зауважив:

Говорили про системи Patriot для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Дві системи Patriot для Харківщини могли б суттєво допомогти.

До слова, почав свій візит до Києва Ентоні Блінкен спільно з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з відвідин піцерії Veterano Pizza, де урядовці провели робочий обід.