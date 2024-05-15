В баре проходило выступление местной группы, и Блинкен присоединился к нему на сцене. Чиновник взял в руки гитару и сыграл песню Нила Янга "Rockin' In The Free World".
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Блинкен в Киеве заиграл на гитаре и спел: как это было
Kyiv Independent расспросил бар о событии, и там его подтвердили, но без подробностей – из соображений безопасности. Однако в сети уже появились несколько видео выступления Блинкена.
Госсекретарь США выразил поддержку Украине и заиграл на гитаре: смотрите видео АР
С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами,
– сказал присутствующим перед своим выступлением Энтони Блинкен.
Заметим, публичные музыкальные выступления Энтони Блинкена – не такая уж и редкость, он славится своей любовью к искусству. Скажем, в прошлом году, 2023, на одном из официальных мероприятий Госсекретарь США исполнил кавер на песню Мадди Уотерса "Hoochie Coochie Man".
Блинкен поет и играет на гитаре на сцене киевского бара: смотрите видео C-SPAN
Визит штатовского госсекретаря в Киев был неанонсированным.
- Заявленная ключевая цель его – обсудить с нашими властями подробности применения военной помощи США из нового пакета.
- А также чтобы "послать мощный сигнал спокойствия украинцам, которые, очевидно, находятся в очень тяжелом моменте".
- Текущую ситуацию на фронте противостояния Украины российской агрессии также удалось обсудить, как и в целом поддержку украинских военных и сотрудничество в оборонной сфере.
Президент Зеленский в рассказе о встрече с Блинкеном заметил:
Говорили о системах Patriot для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина. Две системы Patriot для Харьковщины могли бы существенно помочь.
К слову, начал свой визит в Киев Энтони Блинкен совместно с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой с посещения пиццерии Veterano Pizza, где чиновники провели рабочий обед.