Чи дійсно чоловікові корисно робити масаж

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Коли чуєш словосполучення "чоловічий масаж", зазвичай згадуєш й інше слово – "тайський". Але ж він далеко не єдиний. Нині все популярнішими стають екзотичні масажі, які приваблюють чоловіків.
Це і масаж зміями, і енергетичні безконтактні масажі співочими чашами, особливий масаж голови тих, хто почав лисіти... І навіть масаж ерогенних зон для стимулювання лібідо.
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Масаж однозначно приємний, а от чи корисний? / Фото unsplash
Масажист може пообіцяти багато, але не всі ефекти з обіцяного реальні / Фото unsplash
Від різних видів масажу люди без сумнівів відчувають фізіологічне й психологічне задоволення. Але чи такого штибу практики чинять і терапевтичну дію на чоловіків? І так, і ні. Адже й у цій сфері існує шахрайство.
Багато позитивних якостей, приписаних масажу – насправді сумнівні. Але ця маніпуляція однозначно впливає на настрій, може завадити настанню депресії, знижує рівень занепокоєння.
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