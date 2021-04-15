Чи дійсно чоловікові корисно робити масаж

Коли чуєш словосполучення "чоловічий масаж", зазвичай згадуєш й інше слово – "тайський". Але ж він далеко не єдиний. Нині все популярнішими стають екзотичні масажі, які приваблюють чоловіків.

Це і масаж зміями, і енергетичні безконтактні масажі співочими чашами, особливий масаж голови тих, хто почав лисіти... І навіть масаж ерогенних зон для стимулювання лібідо.

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Що таке масаж

Масаж – це маніпуляції з м'якими тканинами тіла задля досягнення терапевтичної мети.

Масаж роблять руками здебільшого, але можуть застосовувати й інші частини тіла – ступні, коліна лікті тощо.

Масаж дозволяє й додаткові інструменти – це тепло і холод, звуки, різноманітні олійки та спеціальні знаряддя.

Масаж може допомогти людині розслабитися, зняти біль у м'язах, і навіть просто підняти настрій.

Масаж допомагає чоловікам, які мають алергію, астму, бронхіт, закреп, діарею, нежить.



Масаж однозначно приємний, а от чи корисний? / Фото unsplash

пообіцяти масажист може і зміцнення імунної системи, і посилення потенції, але досягнути цього малоймовірно.



Масажист може пообіцяти багато, але не всі ефекти з обіцяного реальні / Фото unsplash

Чи дійсно є користь від масажу

Від різних видів масажу люди без сумнівів відчувають фізіологічне й психологічне задоволення. Але чи такого штибу практики чинять і терапевтичну дію на чоловіків? І так, і ні. Адже й у цій сфері існує шахрайство.

Річ у тім, що чимало видів масажу (шіацу, акупресура, терапія полярності, практика Рейкі тощо) на ринку є, але науково обгрунтованого й доведеного впливу на чоловіка у них немає.

А ось, наприклад, масаж простати дійсно поліпшує кровообіг, тимчасово полегшує біль, однак не лікує і не призводить до видужання, як це обіцяють у деяких масажних салонах.

Багато позитивних якостей, приписаних масажу – насправді сумнівні. Але ця маніпуляція однозначно впливає на настрій, може завадити настанню депресії, знижує рівень занепокоєння.



Доведеної ефективності у масажах мало, та відмовлятися від нього немає сенсу / Фото unsplash

Власне, цього достатньо, щоб не боятися відвідувати сеанси масажу –

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