Бріфи, боксери, а може – шорти: які труси найменше шкодять здоров'ю чоловіка
Сечостатеві органи чоловіків біологічно облаштовані так, що їхній носій повинен дбати, аби уникати і перегріву, і переохолодження пахової зони. А от доступ повітря якраз треба забезпечити достатній.
Джерело:24 канал
Це потрібно не тільки тому, щоб не виникали проблеми з еректильною, репродуктивної, сечовипускною функціями. А й для психологічного спокою та впевненості. Ось чому для чоловіка важливо правильно підбирати білизну.
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Чи багатий у чоловіка вибір трусів
У принципі, так. Видів чоловічих трусів є декілька.
- Сімейні труси – можливо, найпоширеніші. Вони достатньо вільні й дещо нагадують шорти. Традиційно "сімейки" роблять з бавовни, часто й з домішками синтетики.
- Сліпи – близькі до плавок, повністю закривають сідниці ззаду, і прикривають необхідне спереду. Нині їх роблять здебільшого з синтетичних тканин, які обтягують тіло і швидко висихають.
- Боксери – ці труси дуже популярні у всьому світі. Вони теж нагадують шорти, але мають спереду спеціальну заглибину для зручного розташування геніталій (це і є причина їхньої популярності).
- Бріфи – з'явилися десь у 1930-х в Америці під назвою "джок-шорти". Вони схожі на сліпи за формою, але мають заглибину для геніталій, як у боксерах. Це зробило їх дуже популярною білизною серед молоді.
- Хіпси – порівняно нова тенденція у трусовій моді. За формою вони схожі з боксерами, але дуже короткі. А ще хіпси мають занижену талію. Це, скоріше, не повсякденні труси, а спортивний атрибут.
Для порівняння – бріфи, шорти та боксери в одному фото / Колаж 24 каналу
Які чоловічі труси – найменш шкідливі
Бріфи – і так, і ні
Відколи на ринку з'явилися труси з заглибиною для геніталій, вчені й не дуже люди сперечаються, корисно це для чоловічого здоров'я, а чи шкідливо.
- Частина дипломованих фахівців переконані, що така білизна порушує процес продукування сперматозоїдів і може стати причиною безпліддя (бо бріфи підвищують температуру чоловічих статевих органів).
- Інша група лікарів доводить, що бріфи жодного істотного впливу на вироблення сперми не чинять. І навіть позитивно впливають на деякі запальні процеси.
Хай там як, наразі виготовлені з натуральних тканин бріфи лікарі таки здебільшого визнають за безпечні. Навіть для щоденного використання.
Є й альтернатива 5 переконливих причин забути про спідню білизну
Але краще мати у гардеробі боксери та шорти
Вчені у США провели ретельне дослідження (його результати опубліковані у журналі Human Reproduction у серпні 2018). Вони проаналізували дані 656 чоловіків віком від 18 до 56 років у період з 2000 по 2017.
Ті чоловіки зверталися до лікарів за допомогою у боротьбі з безпліддям. У процесі лікування дослідники запитували і про спідню білизну, якій віддавали перевагу респонденти. І дійшли важливого висновку.
Ясна річ, цей висновок – не істина в останній інстанції. Він не враховує вплив на геніталії натирання через невдало підібраний розмір або синтетики. Тож питання вчені продовжують вивчати. Але ми вже маємо підставу задуматися.
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