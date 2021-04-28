Дизайнер створив стильні образи, на які надихнули їжа, напої та побутова хімія: кумедні фото

Джерело:Bored Panda
Готові побитися об заклад, що ти теж шукав, чим би то себе зайняти під час карантину. Можливо, почав нарешті вчити англійську мову? Чи переглянув усі сезони "Гри престолів"? От наш герой вирішив поєднати приємне з корисним, чим неабияк повеселив користувачів мережі.
28-річний Феліпе Кав'єр почав створювати образи, натхненні різними предметами домашнього побуту: від мийних засобів до їжі та напоїв. Його нестандартне мислення зробило хлопця популярним в інстаграмі, адже людям подобаються творіння Феліпе.
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Хто ж знав, що губки для миття посуду й інші, здавалося б, банальні домашні предмети можуть надихнути на цілі колекції вбрання. Гайда дивитися, що з того всього вийшло.
Як бачиш, експериментувати зі стилем значно простіше. Просто глянь у шафки на кухні та ванній. Підозрюємо, що ти почерпнеш натхнення у речах, які здаються тобі буденними та максимально простими.
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