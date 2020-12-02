Для багатьох із нас 2020 рік перетворився на епоху радикальних змін. Через коронавірус довелося покинути офіси та навчитися працювати вдома. Та, є плюси – можна зранку довше поспати, не витрачаючи час на добирання на роботу. Але мінусів, будьмо чесні, значно більше.

Не будемо про погане – поговоримо сьогодні на Men 24 про те, що покращує настрій навіть у розпал пандемії COVID-19. Світ змінився, а разом із ним змінився і наш діловий одяг.

До теми 5 порад стилістів, які допоможуть круто одягатися чоловікові в епоху COVID-19

Канадський бренд одягу Henri Vézina випустив колекцію "Робота з дому", у якій показав сучасні тренди – елегантні, стильні, вишукані, але й трішки кумедні. Просувати колекцію допомагає креативне агентство Dentsu.

Що корисного у цій колекції – фактично, дизайнери показали спосіб, як можна зменшити ціну свого гардеробу чи на навпіл. Адже турбуватися можна тільки про верх свого офіційного вбрання – низ же ж ніхто не побачить.



Чоловічий діловий стиль 2020 року / Фото henrivezina



Особливо подбати треба про верх, а низ і так ніхто не побачить / Фото henrivezina



Та навіть якщо ти працюєш з дому – не забувай про стиль та красу / Фото henrivezina

До слова, у червні компанія Prisma також розпочала рекламну кампанію з подібною тематикою лінійки одягу. Віцепрезидент компанії зі спорту та одягу Пяйві Хоул розклав усе по поличках:

"Це може здатися трохи кумедним. Але насправді – ніт. Вдягатися так стало нормою під час спілкування у соціальних мережах. Нині це – частина нового лексикону одягу, та й способу життя загалом".



Prisma також запропонувала цікаві варіанти ділового стилю епохи COVID-19 / Фото Joni Furstenborg



Важко не бути у хорошому гуморі, якщо виглядати отак / Фото Joni Furstenborg

А який тобі варіант подобається більше – від Prisma, а чи від Henri Vézina?

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