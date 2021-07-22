Ентузіастам вдалося впоратися з проблемою, яка турбує мільйони чоловіків по всьому світу

Іноді так і хочеться зняти спідню білизну, щоб бодай трохи охолодити зону паху. Але ж не завжди така можливість є. Та й не завжди такий підхід доречний і зручний. Тож на допомогу тобі однозначно можуть прийти ці геніальні боксери, які створені для того, щоб твоїм "дзвіночкам" не було надто душно навіть у найспекотніший літній день.

До твоєї уваги спідня білизна, яка отримала геніальну назву Snowball. Вона зможе підтримувати прохолоду у зоні паху тоді, коли навколо усе буквально плавиться. Погодься, це однозначно найкращий винахід для усіх чоловіків на світі.

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Дизайнери створили чоловічі боксерки з охолодженням

Ні, ці боксерські труси не потрібно ставити до морозильної камери, щоб вони почали "працювати". Дизайнери передбачили спеціальні охолоджувальні вкладки, які потрібно буде ховати у спеціальній кишені спідньої білизни.



У комплекті з боксерами йдуть спеціальні охолоджувальні вкладки / Фото Snowball

У комплект з боксерами йдуть відразу 3 "снігові" вкладки. Це дозволить тобі не перейматися, якщо протягом довгого робочого дня потрібно буде охолодити свій пах, наприклад, в офісі. Що стосується самих запасок, то вони починають діяти після того, як покласти їх на годину до морозильної камери. Самі ж виробники зазначають, що ця хитрість точно протримає тебе у прохолоді "щонайменше 30 хвилин".

Чому важливо тримати свій пах у холоді?

Ти, звичайно ж, можеш усміхатися. Але така спідня білизна надзвичайно важлива для твого здоров'я. Ти не лише перестанеш пітніти у зоні паху, а й позитивно впливатимеш на власну фертильність.



Пониження градусу у паху позитивно впливає на фертильність / Фото Snowball

На сайті компанії пояснюють: "З середини 60-х років учені заявляли, що охолодження мошонки може покращити чоловічу фертильність, але жодних контрольованих тестів не проводили до середини 80-х, коли переваги охолодження вперше продемонстрували клінічно".

Виробник показує на відео, у чому перевага їхніх боксерів:

Тож ця спідня білизна не лише позбавить тебе дискомфорту в літні дні, а й дозволить впевненіше почуватися у ліжку.

Що стосується розмірів, то на вибір пропонують: small, medium, large, extra large й extra, extra large. Усі труси сірого кольору. У набір входять 2 пари трусів і вкладки-охолоджувачі, а обійдеться він у 59 доларів США.

Ці боксери – справжня знахідка для кожного чоловіка влітку. Тож ми вже чекаємо, коли щось подібне з'явиться на прилавках магазинів в Україні. Або ж ти можеш самостійно щось подібне сконструювати. Але будь максимально обережним, щоб не викликати обмороження геніталій.

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