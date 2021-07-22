Энтузиастам удалось справиться с проблемой, которая беспокоит миллионы мужчин по всему миру

Иногда так и хочется снять нижнее белье, чтобы хоть немного охладить зону паха. Но не всегда такая возможность есть. Да и не всегда такой подход уместен и удобен. Поэтому на помощь тебе однозначно могут прийти эти гениальные боксеры, которые созданы для того, чтобы твоим "колокольчикам" не было слишком душно даже в самый жаркий летний день.

К твоему вниманию нижнее белье, которое получило гениальное название Snowball. Оно сможет поддерживать прохладу в зоне паха, когда вокруг все буквально плавится. Согласись, это однозначно лучшее изобретение для всех мужчин на свете.

Примечательно Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

Дизайнеры создали мужские боксерки с охлаждением

Нет, эти боксерские трусы не нужно ставить в морозильную камеру, чтобы они начали "работать". Дизайнеры предусмотрели специальные охлаждающие вкладки, которые нужно будет прятать в специальном кармане нижнего белья.



В комплекте с боксерами идут специальные охладительные вкладки / Фото Snowball

В комплект с боксерами идут сразу 3 "снежные" вкладки. Это позволит тебе не беспокоиться, если в течение долгого рабочего дня нужно будет охладить свой пах, например, в офисе. Что касается самих запасок, то они начинают действовать после того, как положить их на час в морозильную камеру. Сами же производители отмечают, что эта хитрость точно продержит тебя в прохладе "по меньшей мере 30 минут".

Почему важно держать свой пах в холоде?

Ты, конечно же, можешь улыбаться. Но такое нижнее белье чрезвычайно важное для твоего здоровья. Ты не только перестанешь потеть в зоне паха, но и будешь положительно влиять на собственную фертильность.



Понижение градуса в паху положительно влияет на фертильность / Фото Snowball

На сайте компании объясняют: "С середины 60-х годов ученые заявляли, что охлаждение мошонки может улучшить мужскую фертильность, но никаких контролируемых тестов не проводили до середины 80-х, когда преимущества охлаждения впервые продемонстрировали клинически".

Производитель показывает на видео, в чем преимущество их боксеров:

Поэтому это нижнее белье не только избавит тебя от дискомфорта в летние дни, но и позволит увереннее чувствовать себя в постели.

Что касается размеров, то на выбор предлагают: small, medium, large, extra large и extra, extra large. Все трусы серого цвета. В набор входят 2 пары трусов и вкладки-охладители, а обойдется он в 59 долларов США.

Эти боксеры – настоящая находка для каждого мужчины летом. Поэтому мы уже ждем, когда что-то подобное появится на прилавках магазинов в Украине. Или же ты можешь самостоятельно что-то подобное сконструировать. Но будь максимально осторожным, чтобы не вызвать обморожение гениталий.

Возьми на вооружение Как одеваться мужчине в жаркие дни: 10 железных правил, которые не стоит нарушать